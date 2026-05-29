Unschuldig Gefangene, die sich unter Leichen verstecken, um sich mit deren Körpern zu wärmen, Menschen, die tagelang wie Tiere in Kisten gesperrt und zur Schau gestellt werden: Solchen Horror hat August Schäfer aus Nister vermutlich im KZ miterlebt.
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Während draußen vor den Fenstern strahlender Sonnenschein, Vogelgezwitscher und lachende Passanten Lebensfreude und Fröhlichkeit vermittelten, wurden die Personen drinnen im Sitzungssaal der Verbandsgemeinde (VG) Hachenburg schonungslos damit konfrontiert, zu welch unfassbaren Grausamkeiten Menschen in der Lage sind: In einem multimedialen Vortrag, der die Gäste zutiefst erschütterte und berührte, erinnerte der promovierte Historiker und ...