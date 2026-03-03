Privates Gymnasium Marienstatt
Ausschüsse empfehlen Stiftung als neue Schulträgerin
Gymnasium und Abtei Marienstatt bilden ein seit Jahrzehnten gewachsenes Konglomerat. Die bauliche und juristische Trennung ist in dem Fall, dass eine Stiftung die Privatschule übernimmt, eine Herausforderung.
Die künftigen Pläne für die Trägerschaft des Privaten Gymnasiums Marienstatt haben jetzt beim Gang durch die Kreisgremien die erste Hürde genommen. Auch der Schulleiter hat sich zu einer möglichen Stiftungslösung geäußert.

In einer gemeinsamen Sitzung haben sich der Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport sowie der Schulträgerausschuss des Westerwaldkreises einstimmig dafür ausgesprochen, dem Kreisausschuss und dem Kreistag die Gründung einer Stiftung zu empfehlen, die künftig die Trägerschaft des Privaten Gymnasiums Marienstatt übernimmt.

