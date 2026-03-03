Die künftigen Pläne für die Trägerschaft des Privaten Gymnasiums Marienstatt haben jetzt beim Gang durch die Kreisgremien die erste Hürde genommen. Auch der Schulleiter hat sich zu einer möglichen Stiftungslösung geäußert.
In einer gemeinsamen Sitzung haben sich der Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport sowie der Schulträgerausschuss des Westerwaldkreises einstimmig dafür ausgesprochen, dem Kreisausschuss und dem Kreistag die Gründung einer Stiftung zu empfehlen, die künftig die Trägerschaft des Privaten Gymnasiums Marienstatt übernimmt.