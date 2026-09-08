Künstlerin Ann-Helena Schlüter überzeugte beim Eröffnungskonzert des diesjährigen „Orgeltriduums“ in der Abteikirche Marienstatt das Publikum von ihrer musikalischen Expertise und zog es in eine klangfarbenprächtige Welt hinein.
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Als Ann-Helena Schlüter im zarten Alter von zwei Jahren ihr Interesse für Musik signalisierte und dann als Dreijährige den ersten Klavierunterricht bei ihren Eltern erhielt, da zeichnete sich schon ab, dass das kleine Mädchen gewissermaßen „ernste Absichten“ hatte.