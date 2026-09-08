Konzert in Abtei Marienstatt
Ausnahmetalent Schlüter verzaubert beim „Orgeltriduum“
Eine Zugabe voller Innigkeit: Mit Johann Sebastian Bachs "Aria" aus den "Goldberg-Variationen" klang das Konzert mit Ann-Helena
Eine Zugabe voller Innigkeit: Mit Johann Sebastian Bachs "Aria" aus den "Goldberg-Variationen" klang das Konzert mit Ann-Helena Schlüter sensibel aus.
Julia Hilgeroth-Buchner

Künstlerin Ann-Helena Schlüter überzeugte beim Eröffnungskonzert des diesjährigen „Orgeltriduums“ in der Abteikirche Marienstatt das Publikum von ihrer musikalischen Expertise und zog es in eine klangfarbenprächtige Welt hinein.

Lesezeit 2 Minuten
Als Ann-Helena Schlüter im zarten Alter von zwei Jahren ihr Interesse für Musik signalisierte und dann als Dreijährige den ersten Klavierunterricht bei ihren Eltern erhielt, da zeichnete sich schon ab, dass das kleine Mädchen gewissermaßen „ernste Absichten“ hatte.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungKultur

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren