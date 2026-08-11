Brandwache bis in den Morgen
Auslöser des Hilgerter Waldbrands wird noch untersucht
Zahlreiche punktuelle Brandherde verteilten sich bei dem Waldbrand nahe Hilgert auf eine Gesamtfläche von rund 85.000 Quadratmet
Zahlreiche punktuelle Brandherde verteilten sich bei dem Waldbrand nahe Hilgert auf eine Gesamtfläche von rund 85.000 Quadratmetern.
Kreisverwaltung/Carolin Faller

Der Energieversorger EVM analysiert die Beschädigung der Stromleitung im Bereich Hilgert. Seitens der Feuerwehr wird ein in die Freileitung gestürzter Baum als Auslöser des Waldbrandes vermutet. Böiger Wind erschwerte den Feuerwehreinsatz.

Lesezeit 2 Minuten
Stundenlang waren Westerwälder Feuerwehren am Montag bei Hilgert im Einsatz, um einen Waldbrand mit vielen kleineren punktuellen Brandherden über eine Gesamtfläche von rund 85.000 Quadratmetern zu bekämpfen. Laut Einsatzleitung hatte mutmaßlich ein umstürzender Baum eine Stromfreileitung beschädigt, und der daraus entstehende Funkenflug hatte die Brandherde entzündet.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungBlaulicht
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren