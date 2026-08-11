Brandwache bis in den Morgen Auslöser des Hilgerter Waldbrands wird noch untersucht Katrin Maue-Klaeser 11.08.2026, 20:00 Uhr

i Zahlreiche punktuelle Brandherde verteilten sich bei dem Waldbrand nahe Hilgert auf eine Gesamtfläche von rund 85.000 Quadratmetern. Kreisverwaltung/Carolin Faller

Der Energieversorger EVM analysiert die Beschädigung der Stromleitung im Bereich Hilgert. Seitens der Feuerwehr wird ein in die Freileitung gestürzter Baum als Auslöser des Waldbrandes vermutet. Böiger Wind erschwerte den Feuerwehreinsatz.

Stundenlang waren Westerwälder Feuerwehren am Montag bei Hilgert im Einsatz, um einen Waldbrand mit vielen kleineren punktuellen Brandherden über eine Gesamtfläche von rund 85.000 Quadratmetern zu bekämpfen. Laut Einsatzleitung hatte mutmaßlich ein umstürzender Baum eine Stromfreileitung beschädigt, und der daraus entstehende Funkenflug hatte die Brandherde entzündet.







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