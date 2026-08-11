Der Energieversorger EVM analysiert die Beschädigung der Stromleitung im Bereich Hilgert. Seitens der Feuerwehr wird ein in die Freileitung gestürzter Baum als Auslöser des Waldbrandes vermutet. Böiger Wind erschwerte den Feuerwehreinsatz.
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Stundenlang waren Westerwälder Feuerwehren am Montag bei Hilgert im Einsatz, um einen Waldbrand mit vielen kleineren punktuellen Brandherden über eine Gesamtfläche von rund 85.000 Quadratmetern zu bekämpfen. Laut Einsatzleitung hatte mutmaßlich ein umstürzender Baum eine Stromfreileitung beschädigt, und der daraus entstehende Funkenflug hatte die Brandherde entzündet.