Wiesensee wird geräumt
Aushub und Umlagerungsarbeiten des Schlamms beginnen
Die Mäharbeiten des Wiesensees sind gut gelaufen. Jetzt wird mit dem Aushub und den Umlagerungsarbeiten begonnen.
Die Mäharbeiten des Wiesensees sind gut gelaufen. Jetzt wird mit dem Aushub und den Umlagerungsarbeiten begonnen.
Tim Moldenhauer/Röder-Moldenhauer

Nachdem die Seefläche des Wiesensees größtenteils bereits abgemäht ist, geht es jetzt in die entscheidende Phase der Umgestaltung. Die Verwaltung warnt: Betreten des Areals ist strengstens verboten! 

Lesezeit 2 Minuten
Jetzt geht es bei dem Wiesensee in die entscheidende Phase, auf die viele Jahre lang hingearbeitet wurde: Die beauftragte Firma Meyer-Luhdorf beginnt an diesem Dienstag mit dem Aushub und den Umlagerungsarbeiten. Das teilt Thomas Henritzi von der Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg auf unsere Anfrage hin mit.
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