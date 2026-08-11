Nachdem die Seefläche des Wiesensees größtenteils bereits abgemäht ist, geht es jetzt in die entscheidende Phase der Umgestaltung. Die Verwaltung warnt: Betreten des Areals ist strengstens verboten!
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Jetzt geht es bei dem Wiesensee in die entscheidende Phase, auf die viele Jahre lang hingearbeitet wurde: Die beauftragte Firma Meyer-Luhdorf beginnt an diesem Dienstag mit dem Aushub und den Umlagerungsarbeiten. Das teilt Thomas Henritzi von der Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg auf unsere Anfrage hin mit.