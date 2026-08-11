Wiesensee wird geräumt Aushub und Umlagerungsarbeiten des Schlamms beginnen Angela Baumeier 11.08.2026, 09:00 Uhr

i Die Mäharbeiten des Wiesensees sind gut gelaufen. Jetzt wird mit dem Aushub und den Umlagerungsarbeiten begonnen. Tim Moldenhauer/Röder-Moldenhauer

Nachdem die Seefläche des Wiesensees größtenteils bereits abgemäht ist, geht es jetzt in die entscheidende Phase der Umgestaltung. Die Verwaltung warnt: Betreten des Areals ist strengstens verboten!

Jetzt geht es bei dem Wiesensee in die entscheidende Phase, auf die viele Jahre lang hingearbeitet wurde: Die beauftragte Firma Meyer-Luhdorf beginnt an diesem Dienstag mit dem Aushub und den Umlagerungsarbeiten. Das teilt Thomas Henritzi von der Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg auf unsere Anfrage hin mit.







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