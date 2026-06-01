Das Jubiläum zum 150-jährigen Bestehen fiel für die Freiwillige Feuerwehr Nentershausen mitten hinein in die damalige Corona-Pandemie. Jetzt, fünf Jahre später, wurde das Fest nachgeholt. Inklusive Ehrungen.
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Bei den Geburtstagsfeierlichkeiten der Feuerwehr Nentershausen war der Kommers ein denkbar guter Rahmen, um drei verdiente Wehrleute mit hohen Ehrenzeichen vor einem großen Auditorium auszuzeichnen. Die von drei Laudatoren genannten Verdienste füllten lange Listen, die alle aufzuzählen, den Rahmen sprengen würden.