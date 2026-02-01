Karneval in Hahn b. Marienberg Ausgelassene Stimmung bei erstem Umzug im Westerwald Nadja Hoffmann-Heidrich 01.02.2026, 14:50 Uhr

Am Samstag wurde in Hahn b. Marienberg der Straßenkarneval eröffnet. Röder-Moldenhauer Der Nachtumzug des Hohner Narrenclubs lockte bei kaltem, aber trockenem Wetter viele aufwendig und kreativ kostümierte Jecken in den Ort. Die Stimmung war bestens.

Ausgelassene Stimmung, farbenfrohe Kostüme, Musik und Tanz: Das ist der Straßenkarneval im Westerwald – und darauf kann sich die Narrenschar wohl auch diese Session freuen. Der Auftakt in Hahn b. Marienberg war auf jeden Fall schon mal richtig toll-

Die Jecken waren am Samstag los in Hahn b. Marienberg: Der Hohner Narrenclub hatte zu seinem inzwischen schon traditionellen Nachtumzug eingeladen und eröffnete damit den Straßenkarneval im Westerwaldkreis. Bei kaltem, aber trockenem Wetter lockte der närrische Lindwurm viele gut gelaunte Menschen an die und auf die Strecke.







