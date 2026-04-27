Strammstehen trotz Lachens Ausbilder Schmidt nimmt Nauort mit bissigem Humor ein Lena Bongard 27.04.2026, 19:13 Uhr

i Mit seinem eigensinnigen Humor mischte Holger Müller als "Ausbilder Schmidt" den Saal in Nauort auf. Lena Bongard

Für seine Jubiläumsshow „Unkraut vergeht nicht - 25 Jahre Anschiss“ kam Comedian Holger Müller, alias Ausbilder Schmidt, auch in Nauort zum „Bunnbastisch“-Kabarettabend vorbei. An diesem Abend wurde zudem Heinz Kuppler in Sachen Kultur geehrt.

„Nauort kannste nicht einnehmen – hier kommt kein Panzer hoch!“ Mit seinem ungefilterten Humor brachte Ausbilder Schmidt Stimmung in den Veranstaltungssaal des Restaurants „Zum Brauer“ in Nauort. Organisiert von Dennis und Heinz Kuppler war der Kulturabend ein voller Erfolg.







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