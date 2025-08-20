Die Straßenschäden zwischen Helferskirchen und Niederahr sind schon lange offensichtlich. Trotzdem gibt es noch keinen Zeitplan für die Sanierung der L267. Das erklärt Verkehrsministerin Daniela Schmitt in einem Schreiben an MdL Jenny Groß.

Schlechte Nachrichten für Autofahrer: Die L267 zwischen Helferskirchen und Niederahr wird voraussichtlich noch lange in einem schlechten Zustand bleiben. Wie das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium auf Anfrage der Landtagsabgeordneten Jenny Groß (CDU) mitteilte, gibt es noch keinen Zeitplan für die Sanierung der Straße. Die etwa vier Kilometer lange Strecke, die durch die Ortslage von Ötzingen verläuft, ist demnach nicht im Investitionsplan des Landes für die Jahre 2024 bis 2028 enthalten, so Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP).

Die Bewertung der Fahrbahn durch den Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez dürfte bei Autofahrern für Verwunderung sorgen: Die Straßenbaubehörde hat den Gebrauchswert des Abschnitts zwischen Niederahr und Ötzingen zuletzt im Jahr 2022 als „gut“ eingestuft und das Teilstück zwischen Ötzingen und Helferskirchen mit „befriedigend“ bewertet. Andere Straßen in der Umgebung erhielten teilweise deutlich schlechtere Noten, zum Beispiel die L313 zwischen Mogendorf und Oberhaid, die als „mangelhaft“ eingestuft wurde.

„Aufgrund dringlicher bewerteter Projekte konnte die L267 zwischen Helferskirchen und Niederahr bislang weder in den Investitionsplan 2024 – 2028 noch in das aktuelle Landesstraßenbauprogramm aufgenommen werden.“

Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP).

Auf Anfrage unserer Zeitung erklärte der LBM allerdings, dass diese Benotung vor allem die Befahrbarkeit und den Fahrkomfort beschreibe. Die Straße sei noch in einem zufriedenstellenden Maße befahrbar, so die Diezer Behörde. Die Substanz der Fahrbahn sei hingegen als nicht mehr zufriedenstellend bewertet worden, ergänzt der LBM. „Ein Ausbau des Streckenzugs wäre wünschenswert“, heißt es deshalb weiter. Darüber hinaus sei es sinnvoll, die Fahrbahn zu verbreitern, da diese im Mittel nur 4,50 Meter misst. Bei Begegnungsverkehr würden deshalb die Fahrbahnränder und die Bankette befahren und beschädigt.

Trotz der bekannten Mängel hat es die Straße nicht ins aktuelle Investitionsprogramm geschafft. Das Verkehrsministerium und der LBM halten andere Ausbaumaßnahmen derzeit für noch dringender, wie beide in ihren Stellungnahmen deutlich machen. „Der Ausbau der Strecke kann in den kommenden Jahren nicht in Aussicht gestellt werden“, so die Straßenbaubehörde.

„Die Ministerin will dem Landtag als Haushaltsgesetzgeber die Schuld in die Schuhe schieben, da das Parlament die notwendigen Mittel nicht bereitgestellt habe.“

Jenny Groß (CDU) kritisiert die Antwort der Verkehrsministerin.

Immerhin wurde die Asphaltdeckschicht der L 267 (Oberdorfstraße) in der Ortslage von Ötzingen im Jahr 2022 erneuert. Zudem seien vor etwa zehn Jahren die Randbereiche der Fahrbahn zwischen Niederahr und Ötzingen saniert worden, so das Verkehrsministerium. Ansonsten werden bis auf Weiteres nur gravierende Mängel ausgebessert, wenn die Verkehrssicherheit es erfordert.

Jenny Groß kritisiert dieses Vorgehen. Die L267 zwischen Helferskirchen und Niederahr sei eine wichtige regionale Verkehrsachse für Pendler, den landwirtschaftlichen Verkehr sowie den örtlichen Wirtschaftsverkehr, sagt sie. Die Verkehrsministerin könne sich nicht damit herausreden, dass im Haushalt keine Mittel für die Sanierung der Strecke vorgesehen seien, schließlich sei es die Entscheidung der Landesregierung gewesen, die L 267 nicht ins Landesstraßenbauprogramm aufzunehmen, obwohl die Westerwälder Abgeordnete mehrmals auf die Bedeutung des Projekts hingewiesen habe.