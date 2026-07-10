Bauarbeiten am Wiesensee
Ausbau der K 54 soll im September beginnen
Mit der Instandsetzung der K54 sollen die Verkehrsverhältnisse auf diesem Abschnitt spürbar verbessert werden.
Mit der Instandsetzung der K54 sollen die Verkehrsverhältnisse auf diesem Abschnitt spürbar verbessert werden.
Röder-Moldenhauer

Die geplanten Straßenarbeiten am Wiesensee kosten 1,1 Millionen Euro. Dafür ist eine Vollsperrung mit überörtlicher Umleitung vorgesehen. Ende November soll der Verkehr dann wieder fließen.

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Nicht nur im Wiesensee, sondern auch zwischen Pottum und Stahlhofen am Wiesensee wird demnächst gebaggert. Geplant ist der Ausbau der Kreisstraße 54 zwischen den beiden Orten. Wie der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) auf unsere Anfrage hin mitteilt, sollen die Arbeiten voraussichtlich Anfang September beginnen und Ende November abgeschlossen werden können.
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