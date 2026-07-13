Straßenarbeiten im Westerwald Ausbau der K 156 soll im September beginnen Angela Baumeier 13.07.2026, 15:00 Uhr

i Die K 156 ist in einem schlechten Zustand. Ab September soll die Straße zwischen Dreikichen und Niedererbach ausgebaut werden. Angela Baumeier

Die Arbeiten an der Straße zwischen Dreikirchen und Niedererbach bedingen eine Vollsperrung der Strecke. Investiert werden rund 2,4 Millionen Euro.

Noch in diesem Jahr, voraussichtlich Anfang September, soll mit dem Ausbau der K 156 zwischen Dreikirchen und Niedererbach begonnen werden. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM RP) auf unsere Anfrage hin mit. Einen konkreten Zeitpunkt, wann auf der Strecke der Verkehr wieder frei fließen kann, die Ausbaumaßnahme also abgeschlossen sein soll, nennt die Behörde nicht.







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