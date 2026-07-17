Stadtkernsanierung Hachenburg Ausbau der Friedrichstraße nähert sich dem Ende Nadja Hoffmann-Heidrich 17.07.2026, 09:30 Uhr

i Im Frühling hat die Umbaumaßnahme in einem Teilbereich der Hachenburger Friedrichstraße begonnen. Nun nähern sich die Arbeiten dem Ende. Spätestens zur Kirmes am zweiten August-Wochenende soll die Straße fertig und wieder frei sein. Röder-Moldenhauer

Mit dem Umbau eines Teilbereichs der Friedrichstraße bekommt die Hachenburger Innenstadt von Osten her ein neues Entree. Ein Großteil der Bauarbeiten ist bereits erledigt.

Die bauliche Umgestaltung eines Teils der Friedrichstraße in Hachenburg nähert sich dem Ende. Wie Stadtbürgermeister Stefan Leukel in der jüngsten Sitzung des Stadtrates bekannt gab, sollen die Arbeiten auf jeden Fall vor der Kirmes am zweiten August-Wochenende, vermutlich aber sogar schon Ende Juli abgeschlossen sein.







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