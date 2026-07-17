Mit dem Umbau eines Teilbereichs der Friedrichstraße bekommt die Hachenburger Innenstadt von Osten her ein neues Entree. Ein Großteil der Bauarbeiten ist bereits erledigt.
Lesezeit 1 Minute
Die bauliche Umgestaltung eines Teils der Friedrichstraße in Hachenburg nähert sich dem Ende. Wie Stadtbürgermeister Stefan Leukel in der jüngsten Sitzung des Stadtrates bekannt gab, sollen die Arbeiten auf jeden Fall vor der Kirmes am zweiten August-Wochenende, vermutlich aber sogar schon Ende Juli abgeschlossen sein.