In der Gastroszene von Ransbach-Baumbach tut sich etwas. Das Restaurant Römerterrasse hat Ende Juni die Pforten geschlossen. In den traditionsreichen Räumen geht es aber ab August fast nahtlos weiter. Die Küche allerdings wird eine ganz andere sein.

40 Jahre Römerterrasse – diese Ära ist in Ransbach-Baumbach nun zu Ende. Boze Banovic hat Ende Juni das traditionsreiche Lokal am Rathaus, das seine Eltern einst gegründet haben, an seinen Nachfolger übergeben. Von den vielen Gästen, die teils auch Freunde waren und der Römerterrasse mit ihrer kroatischen Küche jahrzehntelang die Treue gehalten haben, hat er sich persönlich verabschiedet – mit großem Bedauern, aber auch mit viel Vorfreude auf die Zukunft. „Ich bin diesen Schritt ja bewusst gegangen“, sagt er. Auf Facebook hat er verkündet: „Es fällt nicht leicht, aber manchmal geht das Leben seine eigenen Wege. Time to say goodbye.“

Vom ursprünglichen Lokal ist nicht mehr viel zu erkennen. Der neue Inhaber Danh Tuan Hoang und seine Helfer reißen Verkleidungen ab, bauen eine neue Theke und haben komplett neues Mobiliar bestellt. Hoang strahlt: „Ich freue mich schon sehr auf die Eröffnung. Im August ist es so weit.“ In Viernheim und Neustadt an der Weinstraße hat er bereits zwei weitere Restaurants. Erst vor acht Jahren ist er mit seiner Familie aus Vietnam nach Europa gekommen. Erst hat er in Polen gearbeitet, nun ist er in Deutschland zum Unternehmer geworden. Seine Frau betreibt ein Nagelstudio in Neustadt an der Weinstraße.

200 verschiedene Gerichte stehen auf der Speisekarte – im Baukastensystem

200 verschiedene asiatische Gerichte im Baukastensystem wird er im Themenrestaurant „Koi Asian Restaurant“ anbieten, darunter Bowls, Currys, Suppen, Sushi und Frisches vom Grill. Er versichert: „Bei allen Speisen legen wir größten Wert auf Qualität, Hochwertigkeit, Sauberkeit und Nachhaltigkeit. Wir beziehen den Großteil der Produkte aus der Region.“

Zunächst gibt es keinen Ruhetag. „Es wird von 11.30 bis 15 und von 17 bis 22.30 Uhr geöffnet sein“, informiert der freundliche Wirt. Die Region gefällt ihm, vor allem Montabaur und Koblenz haben es ihm angetan. Er wird eine kleine Wohnung in Ransbach-Baumbach beziehen. Boze Banovic wünscht seinem Nachfolger viel Erfolg und ist froh, dass es in der Töpferstadt nun ein weiteres kulinarisches Angebot gibt außerhalb von Döner und Pizza. „Hoffentlich geben die Ransbach-Baumbacher ihm eine Chance und besuchen das Restaurant.“

So gemütlich war das Restaurant Römerterrasse eingerichtet. 40 Jahre haben es Boze Banovic und seine Eltern betrieben.

Boze Banovics Weggang hat mit Heimweh nach Kroatien zu tun, aber auch mit der herausfordernden Situation in der Gastronomie insgesamt. Vor fünf Jahren hatte der 45-Jährige den Betrieb von seinen Eltern übernommen. Er erinnert sich: „Ich hatte acht Tage auf, dann kam der erste Corona-Lockdown.“ Überlebt hat er mit einem schnell eingerichteten Lieferservice und dank der Ransbach-Baumbacher, die fleißig bestellt haben.

Der Restaurantfachmann gibt die Römerterrasse unter anderem auch auf, weil „es immer schwieriger bis unmöglich wird, gutes und bezahlbares Personal zu finden, das in der Gastronomie arbeiten möchte – egal ob in der Küche oder im Service.“ Es sei für viele unattraktiv, abends und am Wochenende tätig zu sein. Sein geplanter Weggang schlug im Frühjahr in Ransbach-Baumbach ein wie eine Bombe. Denn Banovic ist bekannt und beliebt, hatte für die Anliegen der Vereine und der Stadt stets ein offenes Ohr, war zuletzt sogar Kirmeswirt.

Rückkehr nach Kroatien ist perspektivisch geplant – mit Standbein im Westerwald

Er versichert: „Ich werde im Westerwald ein Standbein behalten, ich liebe Ransbach-Baumbach und habe einen großen Freundeskreis. Er geht schweren Herzens. „Aber ich möchte auch noch etwas Lebensqualität haben.“ Seit der Pandemie sei eine Krise auf die nächste gefolgt, die Preise seien stetig gestiegen. Zuletzt musste er nahezu rund um die Uhr im Restaurant sein. „Das geht an die Substanz.“

Am Ende des Gesprächs stößt Banovic einen Seufzer der Erleichterung aus. Man sieht förmlich, wie die Last von ihm abfällt. „Ich werde mich jetzt erst einmal erholen und mit meinen Liebsten in Ruhe überlegen, wie es weitergeht.“ Er freut sich, dass er jetzt mehr Zeit für seinen Sohn hat. Und den Traum vom Restaurant in Kroatien will er auf jeden Fall verwirklichen. „Aber ich lasse mir Zeit“, sagt er und verschwindet strahlend mit dem Kinderwagen. Sein kleiner Wonneproppen brabbelt derweil fröhlich vor sich hin.