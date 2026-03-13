Gastronomie in Wittgert Aus Gaststätte Kühn wird Da Antonio II Camilla Härtewig 13.03.2026, 07:00 Uhr

i Anton Mladenov und seine Frau Ralitca Mladenova haben die ehemalige Dorfkneipe Kühn in Wittgert gekauft. Sie wollen perspektivisch das Gebäude in der Brunnenstraße renovieren und in der ersten Etage wohnen. Ab Oktober eröffnen sie im Erdgeschoss ihr Restaurant Da Antonio II mit italienischer Küche. Camilla Härtewig

Pizza, Pasta, Schnitzel und Lieferservice – ab Oktober öffnet in der ehemaligen Gaststätte Kühn in Wittgert das Da Antonio II. Anton Mladenov und seine Frau Ralitca Mladenova freuen sich auf den Neuanfang. Das Restaurant wird ihr zweites Standbein.

Es tut sich etwas in der 656 Einwohner zählenden Gemeinde Wittgert. Anton Mladenov und seine Frau Ralitca Mladenova haben die ehemalige Dorfkneipe Kühn gekauft. Sie wollen perspektivisch das in die Jahre gekommene Gebäude in der Brunnenstraße renovieren und in der ersten Etage wohnen.







Artikel teilen

Artikel teilen