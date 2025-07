Die Zeit der 230-Euro-Knöllchen ist vorbei: Die Stadt Montabaur hat die gesamte Schotterfläche an der Bahnhofstraße angemietet. Die Parkplätze dort sind zum üblichen Tarif zu nutzen – ohne Parkschein geht es aber nicht mehr.

Wer bisher auf dem Platz gegenüber der Montabaurer Post an der Bahnhofstraße sein Auto abgestellt hat, musste mit einer hohen Geldstrafe rechnen: Die private Fläche war an verschiedene Nutzer vermietet und wurde von einer Firma bewirtschaftet, die per Post „Knöllchen“ von mehr als 200 Euro verschickte. Auch nachdem die Stadt dort eine Reihe von Stellplätzen angemietet, beschildert und Kurzparkern kostenlos zur Verfügung gestellt hatte, war die Situation nicht viel übersichtlicher geworden. Nun eröffnet die Stadt Montabaur auf dieser – kompletten – Fläche den neuen Parkplatz mit dem Namen „Am Schlossberg“.

Die Stadt Montabaur hat die Schotterfläche im Bereich Bahnhofstraße/Wallstraße nun vollständig angemietet und einen öffentlichen, allerdings gebührenpflichtigen Parkplatz eingerichtet. Bis zu 22 Fahrzeuge können „Am Schlossberg“ ab sofort parken. Es gibt dort noch keinen Parkscheinautomaten, wer sein Auto dort abstellt, muss den Parkschein auf der gegenüberliegenden Straßenseite oder im Einbahnbereich der unteren Bahnhofstraße an einem der Parkscheinautomaten ziehen. Möglich ist auch die Buchung über die Parkster-App. Erst im Herbst kann der Automat für die neue Parkfläche programmiert werden, wie die Herstellerfirma der Verwaltung laut deren Presseinfo mitgeteilt hat.

Der Parktarif liegt bei 40 Cent pro angefangene halbe Stunde, wie überall in der Innenstadt. Der neue Parkplatz „Am Schlossberg“ bietet jedoch eine Besonderheit: Mit einem Tagesticket für 6 Euro kann man dort zehn Stunden lang parken, wie die Stadt informiert. Dieser Tarif kann allerdings bis zur Aufstellung des Parkscheinautomaten nur über die Parkster-App in Anspruch genommen werden.

„Im Stadtrat war es uns wichtig, hier ein Parkangebot zu schaffen für Menschen, die in der Innenstadt arbeiten oder einen längeren Termin haben. Deshalb haben wir hier den Tagestarif ergänzt“, wird Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher zitiert. Sie sei froh, dass es ihr mit Zustimmung des Stadtrats gelungen ist, die Fläche anzumieten und an diesem zentralen Standort einen öffentlichen Parkplatz einzurichten. Darüber hinaus könne die Fläche bei städtischen Veranstaltungen wie den Aktivtagen, dem Schustermarkt oder dem Oktobermarkt genutzt werden, freut sich Citymanager Oliver Krämer.

i Einen Autolift wie bei diesem Spielzeug-Parkhaus solle es auf der Schotterfläche bald geben, erzählt die Gerüchteküche in Montabaur. Das ist eher unwahrscheinlich, denn als Investor müsste sich der Eigentümer der Fläche in Unkosten stürzen. Markus Kratzer

Die Stadt ist lediglich Mieter der Fläche – es gibt indes hartnäckige Gerüchte, dass auf dem Areal mittelfristig ein sogenanntes Autolift-Parkhaus errichtet werden solle: Die Fahrzeuge würden mit einem Aufzug auf die Parkdecks gehoben, um möglichst wenig Platz für die Ein- und Ausfahrtswege zu verlieren. So könnte die Zahl der Stellplätze auf derselben Grundfläche vervielfacht werden. Allerdings müsste dazu der Eigentümer des Grundstücks überzeugt werden, die hohe Investition zu tragen, da die Stadt nicht auf einem Areal investieren würde, das nicht in ihrem Eigentum ist.