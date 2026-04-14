Umbau in Montabaur läuft
Aus ehemaligem „Roundabout“ wird ein Sushi-Restaurant
Duc Pham (links) und Fatmir Maliqi freuen sich auf die Eröffnung ihres Gastronomiebetriebs in der Montabaurer Bahnhofstraße.
Duc Pham (links) und Fatmir Maliqi freuen sich auf die Eröffnung ihres Gastronomiebetriebs in der Montabaurer Bahnhofstraße.
Thorsten Ferdinand

An der Bahnhofstraße in Montabaur sind die Zeiten des „Roundabout“ vorbei. Die neuen Pächter des Gastrobetriebs setzen auf ein frisches Konzept und einen neuen Namen. Wir haben sie zum Gespräch getroffen.

Lesezeit 2 Minuten
Das ehemalige „Roundabout“ an der Bahnhofstraße in Montabaur ist seit Januar geschlossen. Doch seit einigen Wochen tut sich etwas im Gebäude: Die neuen Pächter Fatmir Maliqi und Duc Pham bereiten mit Hochdruck die Eröffnung ihres Restaurants vor. Sie setzen auf Erlebnisgastronomie mit einem Schwerpunkt auf Sushi-Gerichte.

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