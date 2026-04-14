An der Bahnhofstraße in Montabaur sind die Zeiten des „Roundabout“ vorbei. Die neuen Pächter des Gastrobetriebs setzen auf ein frisches Konzept und einen neuen Namen. Wir haben sie zum Gespräch getroffen.
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Das ehemalige „Roundabout“ an der Bahnhofstraße in Montabaur ist seit Januar geschlossen. Doch seit einigen Wochen tut sich etwas im Gebäude: Die neuen Pächter Fatmir Maliqi und Duc Pham bereiten mit Hochdruck die Eröffnung ihres Restaurants vor. Sie setzen auf Erlebnisgastronomie mit einem Schwerpunkt auf Sushi-Gerichte.