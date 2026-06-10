Wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft um einen EM- oder WM-Titel spielt, sind Christian und Dirk Daubach aus Untershausen oftmals vor Ort dabei. Auch für die WM 2026 haben die Brüder aus Untershausen Eintrittskarten für mehrere Spiele.
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Wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag, 14. Juni, ins WM-Turnier startet, werden auch mindestens zwei Westerwälder im Stadion sein: Die Brüder Christian (47) und Dirk Daubach (49) aus Untershausen haben Eintrittskarten für alle Gruppenspiele des DFB-Teams.