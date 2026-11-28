Ein Zirkuswagen und eine alte Motorjacht: In Hundsdorf haben Alexandra und Matthias Grossmann einen besonderen Urlaubsort geschaffen. Was 1997 mit dem Umzug von Berlin in den Westerwald begann, ist heute ein Ferienangebot für Naturliebhaber.
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Ein ehemaliger Zirkuswagen, ein historischer Packwagen, eine Motorjacht und ein Bootshaus direkt am Wasser: Wer auf dem drei Hektar großen Anwesen von Alexandra und Matthias Grossmann in Hundsdorf Urlaub macht, kann sich auf ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten freuen.