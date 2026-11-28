Urlaub in Hundsdorf Aus dem Kutscherhaus wurde ein Ferienparadies Camilla Härtewig 28.11.2026, 08:00 Uhr

i "Hans im Glück" heißt die Motorjacht, auf der man in Hundsdorf übernachten kann. Leo Grossmann

Ein Zirkuswagen und eine alte Motorjacht: In Hundsdorf haben Alexandra und Matthias Grossmann einen besonderen Urlaubsort geschaffen. Was 1997 mit dem Umzug von Berlin in den Westerwald begann, ist heute ein Ferienangebot für Naturliebhaber.

Ein ehemaliger Zirkuswagen, ein historischer Packwagen, eine Motorjacht und ein Bootshaus direkt am Wasser: Wer auf dem drei Hektar großen Anwesen von Alexandra und Matthias Grossmann in Hundsdorf Urlaub macht, kann sich auf ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten freuen.







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