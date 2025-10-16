Mitmach-Aktion in Nistertal
Aus 23 Tonnen Äpfeln wird bei Birkenhof „Alter Apfel“
Der Aktionstag "Alter Apfel" in der Birkenhof-Brennerei in Nistertal kam bei den kleinen und großen Besuchern gut an.
Um den besonderen Charakter von Streuobstsorten aus dem Westerwald ging es jetzt bei einem Apfel-Aktionstag auf dem Birkenhof in Nistertal.

Schon früh am Morgen ging es los: Die ersten Anlieferer waren zeitig mit ihren Anhängern voller frisch geernteter Äpfel auf dem Birkenhof in Nistertal. Über den Tag sollten es mehr als 140 – mehr oder weniger große – Ladungen werden, die in Summe fast 23 Tonnen Äpfel ergaben.

