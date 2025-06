Auf den ersten Blick scheinen Augenoptik und Uhrmacherei nichts miteinander zu tun zu haben. Doch beide Disziplinen haben einen gemeinsamen Ursprung: die Astronomie. Wer in früheren Jahrhunderten die Zeit vermessen wollte, musste dazu die Gestirne beobachten, wozu man wiederum optische Konstruktionen benötigte, die von den Astronomen oft selbst erfunden und hergestellt wurden. Dabei griffen die Wissenschaftler vielfach auf die Hilfe von Feinmechanikerhandwerkern zurück, zu denen auch die Goldschmiede zählen. All diese Berufsgruppen spiegelt das Hachenburger Unternehmen Bonn mit seiner 100-jährigen Geschichte wider.

Anlässlich dieses Jubiläums gibt der Familienbetrieb, der inzwischen von der dritten und vierten Generation geführt wird, Einblick in seine Historie. Begonnen hat alles 1925 mit der Unternehmensgründung am Hachenburger Schlossberg 8 durch Ludwig Bonn. Wie damals üblich, richtete er im unteren Stock des Familienwohnhauses einen kleinen Laden mit Werkstatt ein. Ludwig Bonn hatte seine Ausbildung bei Friedrich Roetig, dem letzten Nachkommen der berühmten Uhrmacherfamilie Roetig, absolviert.

i Das Foto zeigt den Firmengründer Ludwig Bonn vor dem ersten Geschäftsstandort am Schlossberg in Hachenburg. Augenoptik Bonn

Da die Räumlichkeiten für das Geschäft schnell zu klein wurden, zog die Firma 1934 in die Friedrichstraße um. Schon bei Gründung als Uhrmacher- und Feinmechanikerwerkstatt hatte die Optik einen großen Anteil mit einem stattlichen Sortiment an entsprechenden Geräten. In dieser Zeit kam Johanna Bonn als erste Dame von außerhalb mit in die Familie und unterstützte ihren Mann Ludwig.

1938 erfolgte der nächste Umzug – und zwar in die Wilhelmstraße. Der damalige Betrieb befand sich auf der gegenüberliegenden Seite des heutigen Geschäftsgebäudes. Die Familie zog seinerzeit auch hierher. Dann kam der Krieg: Das technische und handwerkliche Wissen von Ludwig Bonn zahlte sich aus, denn außer Uhren und feinmechanischen Geräten reparierte er dieser Zeit vor allem auch Radios, mit denen die Menschen Sendungen der Alliierten empfangen konnten.

i Vor 1958 befand sich das Hachenburger Unternehmen Bonn noch im Haus Ferger in der Wilhelmstraße. Augenoptik Bonn

In den 1950ern erwarben Ludwig Bonn und Wilhelm Berner das ehemalige Gebäude der Kreissparkasse und teilten es in der Mitte. Bonn ließ seinen Teil (links) abreißen und neu aufbauen, rechts richtete Berner ein Wohnhaus mit Friseursalon ein.

Als Ludwigs und Johannas ältester Sohn Karl-Ludwig Bonn ins Geschäft einstieg, änderte sich das Sortiment. Der Junior spezialisierte sich zu gleichen Teilen auf Uhren/Schmuck und Augenoptik. Der Senior installierte nach Auskunft der Familie den ersten separaten, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen strukturierten Augenprüfraum. Sein Sohn war der erste fertig ausgebildete Augenoptiker im oberen Westerwald – der noch junge Beruf entstand in Deutschland überhaupt erst in den 1950er-Jahren. Danach legte er auch die Meisterprüfung ab und ließ sich zum Kontaktlinsenspezialisten ausbilden.

i Hier ist der zweite Firmengeschäftsführer Karl-Ludwig Bonn (rechts) mit seinem jüngeren, bereits verstorbenen Bruder Christoph bei der Arbeit (damals noch im Haus Ferger in der Wilhelmstraße) zu sehen. Insgesamt hatte Karl-Ludwig drei jüngere Brüder: Christoph war ebenfalls Uhrmachermeister, Georg war Augenoptikermeister und Martin war Architekt. Augenoptik Bonn

1962 kam Karl-Ludwigs Frau Erika in die Familie. Sie kümmerte sich um alle anfallenden Arbeiten im unternehmerischen und familiären Bereich. Zu dieser Zeit war das Unternehmen Bonn noch der einzige Optiker in Hachenburg. Karl-Ludwig nahm ständig an Fort- und Ausbildungen in dem sich rasant entwickelnden Bereich Augenoptik teil und nahm schon frühzeitig seinen Sohn Andreas zu diesen Anlässen mit, bei dem dadurch früh das Interesse an dem Beruf geweckt wurde.

Das Bedürfnis der Menschen nach besserem Sehen wurde ständig größer, weshalb Andreas Bonn nach seiner Ausbildung ebenfalls seinen Augenoptikermeister, den Abschluss zum staatlich geprüften Augenoptiker, die Ausbildung zum Optometristen und speziell zum Kinderoptometristen sowie die Weiterbildung zum Kontaktlinsenspezialisten machte. Er war unter anderem beteiligt an der Etablierung der neuen Prismenmessung (MKH) im augenoptischen Bereich, ist Mitglied der wissenschaftlichen Vereinigung der Augenoptiker Deutschlands sowie in der internationalen Vereinigung für binokulares Sehen.

i Am Standort Wilhelmstraße 30 ist das Unternehmen Bonn bis heute beheimatet. Der Umzug hierher erfolgte Ende der 1950er-Jahre. Augenoptik Bonn

Nach etlichen Umbauten und Erweiterungen des Ladens kam Ende der 1980er-Jahre Britta Bonn als Frau von Andreas mit in die Familie und ins Geschäft. Ihr Großvater war ebenfalls Augenoptiker, wie sie beim Pressegespräch verrät. Auch Britta absolvierte die Ausbildung zur Augenoptikerin sowie zur Juwelierin. Ihr Mann wiederum legte noch seine Meisterprüfung im Uhrmacherhandwerk ab. Doch das Herz beider Eheleute schlug und schlägt für die Augenoptik. 1997 und 2000 wurden ihre Söhne Matthias und Justus geboren, 2005 übernahmen Britta und Andreas als dritte Generation das Unternehmen.

In diesen Zeiten änderte sich die Einzelhandelslandschaft vor allem durch die Ausbreitung des Internets stark. Der Bereich Uhren/Schmuck nahm deutlich ab, während augenoptische Dienstleistungen und Beratungen vermehrt nachgefragt wurden. Daher etablierte die Firma Bonn die Optometrie – Dienstleistungen im Bereich Augengesundheit. 2019 wurde das gesamte Geschäftsfeld Uhren/Schmuck aufgegeben, seither wird der Laden komplett für die Augenoptik genutzt. Das Angebot reicht von Wellenfrontmessung, über Augeninnendruckmessung und Messung der Transparenz von Hornhaut und Augenlinse über Netzhautscan mit Analyse durch KI bis hin zu Kinderoptometrie und vielem mehr.

i Das Foto zeigt die heutigen Geschäftsführer Andreas und Britta Bonn (5. und 6. von links) sowie Justus Bonn (3. von rechts) mit ihren (teils langjährigen) Mitarbeitern. Augenoptik Bonn

Inzwischen ist bereits die vierte Generation fest im Betrieb verankert: Justus Bonn wurde die Augenoptik, wie der 25-Jährige sagt, in die Wiege gelegt. Er absolvierte seine Ausbildung im elterlichen Betrieb, um direkt im Anschluss auf die Meisterschule zu wechseln und diese, ebenso wie die Ausbildung zum Optometristen, erfolgreich abzuschließen. Seine Freundin Kim, die er durch den Beruf kennengelernt hat, besucht aktuell nach ihrer Augenoptikerlehre die Meisterschule. Die Zukunft des Unternehmens ist also gesichert.

Kunden kommen sogar aus dem Rheinland

Der Beruf des Augenoptikers zählt zum Bereich Gesundheitshandwerk. Die Bonn-Geschäftsführer von der zweiten bis zur vierten Generation wurden allesamt im eigenen Familienbetrieb ausgebildet. Aber auch Lehrlinge von außen haben im Unternehmen ihre Ausbildung absolviert. Aktuell zählt der Betrieb zwölf Personen (inklusive Geschäftsführung; im Sommer kommt ein weiterer Azubi hinzu), etliche Mitarbeiter sind bereits seit Jahrzehnten hier beschäftigt. Auch zahlreiche Kunden halten Augenoptik Bonn seit Langem die Treue. „Einige sind schon als Kind zu uns gekommen und kommen 60 oder 70 Jahre später immer noch“, berichtet Familie Bonn. Besonders stolz ist sie darauf, dass sogar Kunden aus dem Rheinland mit komplizierten Anliegen zu ihnen nach Hachenburg kommen, um sich hier beraten und betreuen zu lassen. Am Donnerstag, 26. Juni, empfängt das Unternehmen Bonn in seinem Geschäft in der Wilhelmstraße (Fußgängerzone) Gäste und Kunden mit besonderen Angeboten. nh