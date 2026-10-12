Probleme in Bad Marienberg
Aufzug in Seniorenresidenz seit Wochen defekt
Im Alloheim in Bad Marienberg ist ein Aufzug seit mehreren Wochen defekt. Für einige Bewohner der Residenz ist dies mit Beeinträ
Im Alloheim in Bad Marienberg ist ein Aufzug seit mehreren Wochen defekt. Für einige Bewohner der Residenz ist dies mit Beeinträchtigungen verbunden.
Röder-Moldenhauer

Seit Wochen bleibt die Tür eines Aufzugs in einer Seniorenresidenz in Bad Marienberg geschlossen. Der Lift ist defekt, was für einige Bewohner mit zusätzlichen Beeinträchtigungen verbunden ist. Wir haben beim Träger der Einrichtung nachgefragt.

Lesezeit 2 Minuten
Für Rudolf Meier aus Nisterberg ist es ein „Unding“. „Meine 99-jährige Mutter lebt im Alloheim in Bad Marienberg, dort ist seit mindestens sechs Wochen ein Aufzug defekt“, berichtet er unserer Zeitung. „Einige Bewohner können seit dieser Zeit ihre Zimmer nicht mehr verlassen und somit in keiner Weise mehr am sozialen Geschehen teilnehmen können, sie sind regelrecht eingesperrt“, so seine Kritik.
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