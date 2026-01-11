Erneuerung der Fahrstühle Aufzüge am ICE-Bahnhof in Montabaur lange außer Betrieb Thorsten Ferdinand 11.01.2026, 14:00 Uhr

i Laut Aushang will die Deutsche Bahn die Aufzüge am ICE-Bahnhof in Montabaur erneuern. Thorsten Ferdinand

Die Fahrstühle zu den Gleisen in der Westerwälder Kreisstadt müssen laut Deutscher Bahn erneuert werden. Personen mit eingeschränkter Mobilität sollten ihre Reisen nach Möglichkeit frühzeitig planen, rät der Konzern.

Die Aufzüge zu den Bahnsteigen am Montabaurer Bahnhof sind in den kommenden Monaten außer Betrieb. Darüber informiert die Deutsche Bahn per Aushang an den beiden Fahrstühlen. Demnach stehen Erneuerungsarbeiten an, die am 12. Januar beginnen sollen und bis in den Sommer andauern werden.







Artikel teilen

Artikel teilen