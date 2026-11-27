Jetzt ist Montabaur vorweihnachtlich illuminiert: Christkind und Stadtchefin begrüßen gemeinsam die ersten Gäste am historischen Rathaus und schalten die festliche Beleuchtung ein. Was das Programm des Adventszaubers an Besonderem bietet.
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Das längste Westerwälder Vorweihnachtsevent hat begonnen: Feierlich eröffneten Christkind Phoibe Albert und Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher den Adventszauber am Freitag vor dem ersten Advent und schalteten zu den festlichen Klängen des Musikvereins Horressen die Weihnachtsbeleuchtung der Kreisstadt ein.