Christkind in Montabaur Auftakt für Adventszauber verbreitet Feststimmung Katrin Maue-Klaeser 27.11.2026, 20:00 Uhr

i Christkind Phoibe Albert begrüßt herzlich die ersten Besucher des Montabaurer Adventszaubers, und auch Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher (links) freut sich auf die festliche Adventszeit rund um den Großen Markt. Ihr Dank gilt insbesondere allen Ehrenamtlern unter den Gestaltern. Katrin Maue-Klaeser

Jetzt ist Montabaur vorweihnachtlich illuminiert: Christkind und Stadtchefin begrüßen gemeinsam die ersten Gäste am historischen Rathaus und schalten die festliche Beleuchtung ein. Was das Programm des Adventszaubers an Besonderem bietet.

Das längste Westerwälder Vorweihnachtsevent hat begonnen: Feierlich eröffneten Christkind Phoibe Albert und Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher den Adventszauber am Freitag vor dem ersten Advent und schalteten zu den festlichen Klängen des Musikvereins Horressen die Weihnachtsbeleuchtung der Kreisstadt ein.







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