Wegen Stromleitung Aufregung um Rodungsarbeiten am Ahrbach bei Boden Thorsten Ferdinand 14.10.2026, 18:00 Uhr

i Die Rodungsarbeiten am Ahrbach bei Boden haben Altbürgermeister Peter Stamm schockiert. Er sieht darin einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Natur. Thorsten Ferdinand

Nach dem Tornado im August hat die EVM Stromleitungen freischneiden lassen, um sie bei künftigen Stürmen vor umstürzenden Bäumen zu schützen. Ob ein massiver Eingriff am Ahrbach bei Boden jedoch notwendig war, darüber scheiden sich nun die Geister.

Im August verursachte ein Tornado im Westerwald gravierende Schäden. Schwer getroffen wurde unter anderem die Ortsgemeinde Boden bei Montabaur. In den folgenden Tagen und Wochen hatten die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) und die beauftragten Unternehmen alle Hände voll mit den Reparaturarbeiten am Stromnetz zu tun.







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