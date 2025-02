Lkw-Brand auf A3 Auflieger brannte am Elzer Berg 11.02.2025, 15:00 Uhr

i Vermutlich war es eine heiß gelaufene Bremse die einen Lkw-Brand auslöste. Klaus-Dieter Häring

Ein in Brand geratener Sattelauflieger kam unter einer Schilderbrücke zum Stehen. Die Feuerwehr konnte Schlepper und Anzeige retten, jedoch nicht den Auflieger. Der Fahrer erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Vermutlich eine heiß gelaufene Bremse ist an einem Lkw-Brand am Dienstagmorgen auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Köln schuld gewesen. Ein mit großen Spanplatten beladener Lkw-Auflieger aus Tschechien ist am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr auf der Autobahn am Elzer Berg in Brand geraten.

