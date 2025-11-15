Auflagen für Karnevalsumzug in Altstadt nehmen zu

Als Ökozug, bei dem auf motorisierte Fahrzeuge wie Traktoren verzichtet wird, hat sich der Karnevalsumzug in Hachenburg-Altstadt einen Namen gemacht. Nun gibt es eine Veränderung.
Zunehmende Sicherheitsauflagen hatten zuletzt deutliche Auswirkungen auf die Konzeption des traditionellen Katharinenmarktes in Hachenburg. Auch für den Öko-Karnevalsumzug im Stadtteil Altstadt haben die wachsenden Anforderungen im nächsten Jahr Folgen: Anders als früher wird künftig die Stadt als Veranstalter auftreten.