Auflagen für Karnevalsumzug in Altstadt nehmen zu
Jahr für Jahr ziehen am Karnevalssonntag zahlreiche Narren beim sogenannten Ökozug (auf motorisierte Fahrzeuge wird hier verzichtet) durch den Hachenburger Stadtteil Altstadt. Offizieller Veranstalter des Zugs ist künftig die Stadt.
Röder-Moldenhauer

Als Ökozug, bei dem auf motorisierte Fahrzeuge wie Traktoren verzichtet wird, hat sich der Karnevalsumzug in Hachenburg-Altstadt einen Namen gemacht. Nun gibt es eine Veränderung. 

Zunehmende Sicherheitsauflagen hatten zuletzt deutliche Auswirkungen auf die Konzeption des traditionellen Katharinenmarktes in Hachenburg. Auch für den Öko-Karnevalsumzug im Stadtteil Altstadt haben die wachsenden Anforderungen im nächsten Jahr Folgen: Anders als früher wird künftig die Stadt als Veranstalter auftreten.

