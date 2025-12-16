Aktueller Fall in Wahlrod Auf Westerwälder Friedhöfen wird Grabschmuck gestohlen Michael Fenstermacher 16.12.2025, 14:00 Uhr

Es ist eine besonders schamlose Form des Diebstahls, die Geschädigte fassungslos zurücklässt: Kriminelle haben auf dem Friedhof in Wahlrod reihenweise Grableuchten aus Messing entwendet, nicht der erste Fall dieser Art. Was die Polizei dazu sagt.

Kriminelle haben in der Nacht auf Freitag (12. Dezember) auf dem Friedhof in Wahlrod reihenweise Grabschmuck gestohlen. Besonders auf Grableuchten aus Messing hatten es die Täter laut Polizei abgesehen. Mindestens elf Gräber sind betroffen, wie die Ermittler auf Nachfrage unserer Zeitung ergänzen.







