Auf Westerwälder Autobahnen hat es häufiger gekracht

Einen leichten, aber „nicht bedeutsamen“ Anstieg der Unfälle verzeichnete die Polizeiautobahnstation Montabaur für das Jahr 2024. Insgesamt krachte es 1403-mal, 2023 1391-mal. Bei drei Unfällen verloren Menschen ihr Leben, 2023 waren es vier. Die Polizeistatistik bietet noch mehr Zahlen, die zeigen, was auf den Autobahnen 3 und 48 los war.

1 Nicht nur bei den Unfällen mit tödlichem Ausgang liegen die Zahlen unter denen des Vorjahres, sondern auch in der Kategorie Schwerverletzte. „Bei 17 Verkehrsunfällen wurden im Jahr 2024 insgesamt 20 Personen schwer verletzt. Dies stellt im Vergleich zu 2023 einen Rückgang von neun Verkehrsunfällen und 21 schwer verletzten Personen dar“, heißt es in der Polizeibilanz.

2 Als „erfreulich“ bezeichnet die Polizei den Rückgang von 269 (2023) auf 258 Unfälle, an denen „ junge Fahrer “ im Alter von 18 bis 24 Jahren beteiligt waren. Zwei Menschen wurden dabei schwer und 33 leicht verletzt. 2023 lagen auch diese Zahlen mit 9 beziehungsweise 46 Personen deutlich höher. Einmal wurde ein junger Fahrer 2024 als Verursacher selbst zum Schwerverletzten.

3 Im Vergleich zu den jungen kommen die älteren Fahrer ab 65 Jahren in der Statistik besser weg. An insgesamt 198 Unfällen waren Senioren beteiligt. Dabei wurde niemand schwer, aber 27 Menschen leicht verletzt. „Somit ist die Gruppe der Senioren an 18,4 Prozent aller Unfälle beteiligt“, schreibt die Polizei, wobei nicht aufgeführt ist, wer schuld ist.

4 Auch bei den Lastwagen-Unfällen ist laut Polizei ein positiver Trend zu erkennen. Im Jahr 2024 waren 519 Verkehrsunfälle zu verzeichnen, was einen Rückgang um 43 (7,7 Prozent) darstellt. Bei 147 Unfällen waren Lkw bis 3,5 Tonnen, bei 408 waren Lastwagen über 3,5 Tonnen und bei vier Unfällen Gefahrguttransporter beteiligt. Ums Leben kam 2024 niemand, im Vorjahr waren es vier Menschen. „Es waren allerdings 8 schwer und 81 leicht verletzte Personen zu beklagen, was eine Steigerung der Verletzten zu 2023 um insgesamt 11 Prozent darstellt“, heißt es in der Polizeibilanz.

5 Im Jahr 2024 ereigneten sich insgesamt 21 Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss, wobei diese in 19 Fällen von Autofahrern verursacht wurden. Zweimal waren Lkw-Fahrer schuld. Hinzu kamen neun Unfälle, in denen Pkw-Fahrer als Verursacher unter dem Einfluss von Drogen standen, die ausschließlich durch Pkw-Fahrer verursacht wurden. Insgesamt ist laut Polizei gegenüber 2023, wie auch bereits von 2022 auf 2023, weiterhin ein Rückgang in der Kategorie „berauschende Mittel“ festzustellen - und zwar um sieben Fälle (43,8 Prozent).

6 Waren im Jahr 2023 noch 250 Verkehrsunfälle zu verzeichnen, in denen die Fahrer geflüchtet sind, sind es 2024 nur noch 200 Fälle, was einen Rückgang um 20 Prozent bedeutet. Die Aufklärungsquote bei Unfallflucht ist zu 2023 (41,6 Prozent) im Jahr 2024 (38,5 Prozent) leicht gesunken, befindet sich laut Polizei „aber immer noch auf einem hohen Niveau“.

7 Was sind die Unfallursachen? Laut Polizeistatistik ist zu geringer Abstand die Hauptursache für Unfälle. 408-mal hat es 2024 deswegen gekracht, deutlich häufiger als im Jahr 2023 (266). Das entspricht einer Steigerung von mehr als 50 Prozent. Den zweiten Platz belegt die Geschwindigkeit (237), den dritten Platz, knapp vor Überholen, das „Vorbei-/Nebeneinanderfahren“(118).

8 Als möglichen Erklärungsansatz für die Steigerung der Verkehrsunfallzahlen von 2023 auf 2024 nennt die Polizei die Zunahme des Fahrzeugverkehrs auf der A3, unter anderem auch bedingt durch die Sperrung der A45 im Bereich Lüdenscheid. „Diese hat zur Folge, dass im Zuständigkeitsbereich der Polizeiautobahnstation Montabaur auch eine Zunahme des Schwerverkehrs zu verzeichnen ist“, heißt es in der Unfallbilanz.

Zahlen gingen während der Corona-Pandemie zurück

Der Zuständigkeitsbereich der Polizeiautobahnstation Montabaur erstreckt sich auf der Autobahn 3 von der Landesgrenze Hessen ab der Anschlussstelle Diez bis zur Landesgrenze nach Nordrhein-Westfalen, also der Anschlussstelle Bad Honnef/Linz. Hinzu kommt auch die A48 vom Autobahndreieck Dernbach bis zum Kreuz Koblenz.

In einer Langzeitbetrachtung war 2019 mit 1526 Verkehrsunfällen bislang ein Höchststand zu verzeichnen, der in den Pandemiejahren 2020 und 2021, dem allgemeinen Landestrend folgend, zurückging. Ein Tiefststand war 2021 mit 1063 Verkehrsunfällen feststellbar, wobei 2022 mit 1408 Unfällen eine deutliche Steigerung um 345 Unfälle verzeichnet wurde. Dieser Trend setzte sich 2023 laut Polizei „glücklicherweise nicht fort“, wobei 2024 mit 1403 Unfällen wieder eine minimale Steigerung um 0,9 Prozent festzustellen war und somit fast wieder die Anzahl von 2022 erreicht wurde. red