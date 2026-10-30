Westerwälder Wochenendkolumne
Auf heißer Spur – bei Wetter und Recherche
Der Klimawandel lässt grüßen: Mittlerweile gedeihen auch im Westerwald dicke Maroni.
Der Klimawandel lässt grüßen: Mittlerweile gedeihen auch im Westerwald dicke Maroni.
Markus Müller

Die Recherche zu Scheunen-Hocheinfahrten zu Zeiten seiner Diplomarbeit musste der Kolumnist nun auffrischen und kam zu neuen Erkenntnissen. So heiß wie diese Fährten war auch dieser Sommer – was dem Autor Maronen aus dem eigenen Garten beschert.

Lesezeit 3 Minuten
Ja, ja, das Rätsel um die Hocheinfahrten zu Westerwälder Scheunen war gar nicht so leicht zu lösen. Zur Erinnerung: In Schweden hatte ich vor zwei Wochen ein Parallele zwischen dem Småland und dem Westerwald entdeckt. In der schwedischen Region gibt es viele Bauernhäuser, deren Scheune – wie in den Alpen – vom Hang aus über eine Rampe angefahren wird.
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