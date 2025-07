Die Mitglieder der Kirmesgesellschaft Westerburg sehen mit Vorfreude dem ersten Wochenende im August entgegen: Traditionell findet dann die Westerburger Kirmes statt. Die Veranstalter möchten ihren Gästen vom 2. bis 4. August wieder ein buntes Programm auf dem festlich geschmückten Rathausplatz bieten.

„Auf der großen Bühne vor dem Ratssaal wird es an allen Tagen Live-Musik geben“, kündigt der Vereinsvorsitzende Heiner Gertz an. Diese reicht von fetzigen Songs bis hin zur traditionellen Blasmusik. „So möchten wir alle Generationen ansprechen“, so Gertz weiter. „Wir freuen uns auf viele Gäste aus der ganzen Region“, lädt auch Stadtbürgermeister Janick Pape zu einem Besuch des Volksfestes bei freiem Eintritt ein. Für das leibliche Wohl wird auf vielfältige Weise gesorgt.

i Einen besonderen Höhepunkt der Westerburger Kirmes bildet der Montagsfrühschoppen auf dem Rathausplatz Ulrike Preis

Im unteren Bereich des Rathausplatzes lädt das gemütliche Weindorf mit leckeren Weinen und Pizza in ruhigerer Atmosphäre zum Verweilen ein. Nur wenige Schritte entfernt – auf der anderen Schafbachseite – steht der Vergnügungspark mit Fahrgeschäften, Karussell und Buden parat. In den Abendstunden werden wieder viele bunte Lichter für ein besonderes Ambiente auf dem Festplatz sorgen.

Bevor es so richtig losgeht, gibt es am Freitag, 1. August, ab 20 Uhr in der Eventkneipe „Klimperkasten“ ein „Kirmes Warm-up“. Der traditionelle Kirmesumzug startet am Samstag, 2. August, um 19 Uhr auf dem Alten Markt. Die Stadtkapelle Westerburg wird mit Marschmusik den Umzug anführen. Allen voran gehen die Mitglieder der Kirmesgesellschaft in ihren „Blaukitteln“. Ihnen folgen Mitglieder der örtlichen Vereine und viele Schaulustige, die den Musikanten bis hinauf zum Rathausplatz folgen. Nach dem Aufstellen des Kirmesbaumes und den Worten von Pfarrer Maic Zimmermann wird Stadtbürgermeister Janick Pape gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Kirmesgesellschaft, Heiner Gertz, die diesjährige Kirmes offiziell eröffnen. Gegen 19.30 Uhr erfolgt der Fassbieranstich, im Anschluss spielt ab 21 Uhr die Coverband „First Beat“ stimmungsgeladene Live-Musik.

Höhepunkt ist der Festzug samt Frühschoppen am 3. August

Am Sonntag, 3. August, findet um 10 Uhr ein Festgottesdienst auf dem Rathausplatz statt. Anschließend startet der Frühschoppen mit dem Musikverein Harmonie Bellingen. Ab 14.30 Uhr gibt es ein unterhaltsames Programm mit Kinderschminken und -belustigung. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Band „3erlei“. Stadtbürgermeister Janick Pape wird an die anwesenden Kinder Freikarten für den Vergnügungspark verteilen.

Den traditionellen Höhepunkt der Westerburger Kirmes bildet der Kirmesmontag, 4. August. Bereits um 10 Uhr startet der Festzug der Kirmesgesellschaft am Gründungslokal, dem Gasthaus „Zur goldenen Krone“ in der Oberstadt. Unter der Begleitung durch die Stadtkapelle Westerburg geht es durch die Stadt zum Rathausplatz. Dort beginnt dann um 11 Uhr der große Frühschoppen. Ab 16 Uhr steht „DJ Steffen2000“ am „Plattenteller“ und wird für Stimmungshits sorgen. Der große traditionelle Kirmes-Krammarkt findet am Dienstag, 5. August, statt.