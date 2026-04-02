Abschluss in der Tasche Auf der Überholspur zum Abi am KAG in Westerburg 02.04.2026, 10:00 Uhr

i Die Abiturienten des Jahres 2026 am KAG Westerburg holten sich am Freitag ihre Zeugnisse ab und ließen sich gebührend feiern. Christoph Simon

Feier am Konrad-Adenauer-Gymnasium Westerburg. Das Motto: „Ferrabi – 15 Punkte in Flensburg“.

Die Abiturfeier des Abiturjahrgangs 2026 am Konrad-Adenauer-Gymnasium (KAG) fand kürzlich unter dem Motto „Ferrabi – 15 Punkte in Flensburg“ statt. Die Schule war passend zum Abimotto in rot-schwarzem Ferrari-Look geschmückt. Von der Feier berichtet das KAG in einer Pressemitteilung.







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