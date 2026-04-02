Abschluss in der Tasche
Auf der Überholspur zum Abi am KAG in Westerburg
Die Abiturienten des Jahres 2026 am KAG Westerburg holten sich am Freitag ihre Zeugnisse ab und ließen sich gebührend feiern.
Die Abiturienten des Jahres 2026 am KAG Westerburg holten sich am Freitag ihre Zeugnisse ab und ließen sich gebührend feiern.
Christoph Simon

Feier am Konrad-Adenauer-Gymnasium Westerburg. Das Motto: „Ferrabi – 15 Punkte in Flensburg“.

Lesezeit 2 Minuten
Die Abiturfeier des Abiturjahrgangs 2026 am Konrad-Adenauer-Gymnasium (KAG) fand kürzlich unter dem Motto „Ferrabi – 15 Punkte in Flensburg“ statt. Die Schule war passend zum Abimotto in rot-schwarzem Ferrari-Look geschmückt. Von der Feier berichtet das KAG in einer Pressemitteilung.

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