Filmpremiere in Norken: Auf der Leinwand ist viel Platz für die Seele
Eine etwas andere Filmpremiere erlebten Besucher im Dorfgemeinschaftshaus in Norken. Gezeigt wurde kein Blockbuster aus Hollywood, sondern das wahre Leben – ungeschminkt ehrlich. Mit „Seelentiefen“ will der Verein „In Würde alt werden“ wachrütteln.
Lesezeit 4 Minuten
Zwei schlichte Bänke inmitten einer etwas verfremdeten Wohnzimmeratmosphäre, die Szenerie getragen von den Farben blau, grau und rot: In dieser Kulisse spielt ein Großteil des Films „Seelentiefen“, der am Freitag vor mehr als 200 geladenen Gästen im Dorfgemeinschaftshaus Norken Premiere feierte.