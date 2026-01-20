Filmpremiere in Norken Auf der Leinwand ist viel Platz für die Seele 20.01.2026, 20:00 Uhr

i Die Leinwandaufnahme aus dem Film "Seelentiefen" zeigt Klaus Peter Weber im Gespräch mit Paralympics-Siegerin Conny Dietz. Auch die hochgradig sehbehinderte Wahl-Dortmunderin gibt Einblicke in ihr Seelenleben. Markus Kratzer

Eine etwas andere Filmpremiere erlebten Besucher im Dorfgemeinschaftshaus in Norken. Gezeigt wurde kein Blockbuster aus Hollywood, sondern das wahre Leben – ungeschminkt ehrlich. Mit „Seelentiefen“ will der Verein „In Würde alt werden“ wachrütteln.

Zwei schlichte Bänke inmitten einer etwas verfremdeten Wohnzimmeratmosphäre, die Szenerie getragen von den Farben blau, grau und rot: In dieser Kulisse spielt ein Großteil des Films „Seelentiefen“, der am Freitag vor mehr als 200 geladenen Gästen im Dorfgemeinschaftshaus Norken Premiere feierte.







Artikel teilen

Artikel teilen