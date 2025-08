Pünktlich zur Eröffnung der Freigabe der Bundesstraße 414 schloss der Himmel seine Schleusen. Doch auch abseits dieses vermeintlichen Omens stand das Stimmungsbarometer in der illustren Runde, die sich zum Abschluss der Baumaßnahme bei Nister zu dem offiziellen Festakt eingefunden hatte, auf „Hoch“. Selbst Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder hatte es sich nicht nehmen lassen, einen Abstecher in den Westerwald zu machen und zusammen mit dem Mainzer Wirtschaftsstaatssekretär Andy Becht und diversen politischen Vertretern die Schere in die Hand zu nehmen, um die Baumaßnahme zum Abschluss zu bringen.

i Für Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder ist jeder einzelne Euro der insgesamt 182 Millionen, die das Projekt gekostet hat, gut angelegt. Röder-Moldenhauer

18,2 Millionen Euro hat sich der Bund die Maßnahme kosten lassen, umgesetzt durch den Landesbetrieb Mobilität (LBM). Die Talbrücke bei Nister wurde dabei komplett erneuert, außerdem gibt es nun im Streckenabschnitt zwischen Nister und der Schneidmühle zwei Zusatzfahrstreifen. „Jeder einzelne Euro ist hier gut angelegt“, so Schnieder. „Wir sind auf gut funktionierende Straßen angewiesen“, so der Gast aus Berlin, der aber auch die „Leidensfähigkeit“ der Verkehrsteilnehmer in der Zeit der Baumaßnahme nicht unter den Fahrbahnasphalt kehrte. „Danach wird es besser – das ist das Versprechen einer Baustelle“, sagte er mit einem Augenzwinkern sicher auch in Richtung der Stadt Hachenburg, die während der Sperrung sehr viel des Verkehrs zwischen Betzdorf und Bad Marienberg beziehungsweise Westerburg auffangen musste.

Doch Schnieder stellte das jetzt abgeschlossene Projekt auf noch größere Brückenpfeiler, unterstrich die Bedeutung der Maßnahme in Kombination mit der Bundesstraße 8 als schnelle Verbindung zwischen Nordrhein-Westfalen und Hessen durch den oberen Westerwald. „Die Verfahren sind angestoßen, wir können bei geplanten Ortsumgehungen noch nachschärfen“, sagte der CDU-Politiker mit Blick auf unterschiedliche Auffassungen zu der einen oder anderen Maßnahme im Kreis Altenkirchen. „Ich bin zuversichtlich, dass wir tragfähige Lösungen finden werden“, zeigte er sich überzeugt.

i Großer "Flaggen-Bahnhof" bei der offiziellen Verkehrsfreigabe nahe Nister. Röder-Moldenhauer

Der Minister lobte im Zusammenhang mit dem Projekt im Westerwald auch dessen Umsetzung mithilfe eines neuen Systems der digitalen Datenvernetzung. Diese BIM (Building Information Modeling oder übersetzt Bauwerkinformationsmodellierung) genannte Arbeitsmethode führe Planungen zusammen und könne zu einer Beschleunigung führen, so Schnieder, der die Probleme Deutschlands in der Verkehrsinfrastruktur nicht kleinredete. „Wir haben einen enormen Sanierungsstau, wir wollen beim Planen, Genehmigen und Bauen schneller werden“, so seine Vision.

„Team Deutschland hat es immer noch drauf“, nahm Andy Becht, Staatssekretär im Mainzer Wirtschaftsministerium, mit Bezug auf das Bauprojekt im Westerwald, den Ball indirekt auf. Man sei hier in der Bauzeit geblieben, es habe keine Unfälle gegeben, zog er ein positives Fazit und sprach von einem „freudigen Signal“. Auch er betonte, dass Verfahren schneller werden müssten. Er warnte aber gleichzeitig davor, die Kompromissfähigkeit der Gesellschaft „über die Grenze zu führen“.

i Ein Bild, das künftig Seltenheitswert haben wird. Fußgänger auf dem neu errichteten Teilstück der Bundesstraße 414, das jetzt wieder für den Verkehr freigegeben ist. Röder-Moldenhauer

„Wir als Landesregierung sind uns unserer Aufgabe und Verantwortung für die Infrastruktur im ländlichen Raum bewusst. Denn eine funktionierende Infrastruktur hat immer auch Auswirkung auf den Wirtschaftsstandort und die Attraktivität der Regionen“, betonte Becht. Mit dem Sondervermögen des Bundes habe auch die Bundesregierung die Signale erkannt und wolle in den kommenden Jahren nachhaltig in die Infrastruktur investieren. „Diese Investitionen gilt es dauerhaft hochzuhalten, um unser Straßennetz zu modernisieren“, formulierte Becht den Mainzer Wunschzettel an Berlin.

Maximilian Duhr, stellvertretender Dienststellenleiter des LBM in Diez, hatte zuvor die Gäste an der „Schnittstelle zweier anspruchsvoller Projekte“ begrüßt – der neuen Nisterbrücke, deren Rückbau er als logistische Herausforderung bezeichnete, und dem Ausbau der Bundesstraße auf einer Länge von 2,1 Kilometern, der zu einer deutlich höheren Verkehrssicherheit führen werde. „So etwas gelingt nur, wenn alle an einem Strang ziehen“, galt sein Dank den Bauunternehmen und Ingenieurbüros, seinen LBM-Kollegen und den Behörden.

i Maximilian Duhr, Vizechef des LBM iN Diez, begrüßte die Gäste auf der "Noch-Baustelle". Röder-Moldenhauer

Ein positives Fazit nach Abschluss der Maßnahme zog auch Gabriele Neumann, stellvertretende Vorsitzende der Naturschutzinitiative (NI). Man habe bereits 2019 eine Stellungnahme abgegeben und sich für die Wiedervernetzung von Lebensräumen und Ökosystemen im FFH-Gebiet Nistertal und Kroppacher Schweiz sowie im Vogelschutzgebiet Westerwald stark gemacht, sagte sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Sie begrüßte dabei, dass der Wildtierdurchlass mit 5 Metern Breite und 2 Metern Höhe jetzt großräumiger ausfalle als ursprünglich geplant. Anfangs sei die Rede von 1,50 Metern Breite und 1,20 Metern Höhe gewesen. Neumann sprach von einer „guten Zusammenarbeit“ mit dem LBM.

Die Baumaßnahme im Überblick

In Höhe Nister wurden die Talbrücke über die Nister erneuert und zwei Zusatzfahrstreifen auf dem Streckenabschnitt zwischen der L281 und der L288 ergänzt. Die sowohl in Fahrtrichtung Osten als auch in Fahrtrichtung Westen angelegten Zusatzfahrstreifen dienen laut Mainzer Wirtschaftsministerium der gesicherten Überholmöglichkeit für die Verkehrsteilnehmer. In knapp zweieinhalb Jahren Bauzeit wurde die alte Brücke abgerissen und die neue Brücke errichtet. Mit einer Länge von rund 120 Metern überspannt sie sowohl die Nister als auch die L288. Durch die besondere Pfeilerform war nur ein Pfeiler im sensiblen Gebiet der Nister notwendig. Parallel dazu wurde vor einem Jahr mit dem Ausbau der B414 um zwei Zusatzfahrstreifen auf dem anliegenden Streckenabschnitt bis zur L281 begonnen. Beide Projekte sind jetzt abgeschlossen. Der Verkehr kann auf diesem Streckenabschnitt wieder rollen. kra