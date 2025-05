Der Katharina-Kasper-Pilgerweg ist jetzt beschildert und kann erwandert werden. Zum offiziellen Startschuss kommt Bischof Georg Bätzing am 26. Mai nach Dernbach und feiert einen Gottesdienst.

Auf den Spuren der ersten Bistumsheiligen wandern: Das ist im Bistum Limburg nunmehr möglich. Die Wegemarkierungen für den Katharina-Kasper-Pilgerweg sind nunmehr angebracht.

Rund 32,1 Kilometer sind es, die auf dem neuen Pilgerweg von Dernbach bis Limburg durch drei Landkreise erwandert werden können. Die orangefarbene Beschilderung der neuen Pilgerroute wurde jetzt montiert. Von Montabaur aus zogen Kleingruppen auf Etappen von bis zu sechs Kilometern los, um den neuen Weg auszuweisen.

i Die Spuren der Heiligen Katharina Kasper kann man entlang des neuen Pilgerwegs zwischen Dernbach und Limburg immer wieder erleben, wie hier in der Heilborn-Kapelle bei Dernbach, in der ein Bildnis der Ordensgründerin steht. Andreas Egenolf

Seit der Heiligsprechung 2018 von Katharina Kasper, die 1820 in Dernbach im Westerwald geboren wurde, wurde die Idee und Umsetzung der Wegstrecke immer konkreter. Unter anderen durch die Corona-Pandemie wurde das Projekt allerdings zeitlich zurückgeworfen, sodass jetzt erst am kommenden Montag, 26. Mai, um 17.30 Uhr der offizielle Startschuss für die neue Pilgerroute fällt. Der Limburger Bischof Georg Bätzing wird dafür nach Dernbach in die Klosterkirche kommen und einen Gottesdienst feiern.

Die konkrete Wanderstrecke, in deren Verlauf 295 Höhenmeter zurückgelegt werden, wurde nicht ohne Grund so gewählt: Katharina Kasper als Gründerin der Armen Dienstmägde Jesu Christi legte den Weg zwischen ihrem Geburts- und Schaffensort Dernbach und der Domstadt zigmal zu Lebzeiten zu Fuß zurück.

i Idyllische Wege, wie hier im Gelbachtal, sind auch Teil des neuen Pilgerwegs, der der ersten Bistumsheiligen des Bistums Limburg, Katharina Kasper aus Dernbach gewidmet ist. Andreas Egenolf

Zwei Etappen umfasst der neue Pilgerweg, der über befestigten und natürliche Wege führt: Vom Startpunkt in Dernbach aus führt die erste, 16,7 Kilometer lange Etappe unter anderem über Elgendorf, Horressen, Montabaur und Wirzenborn nach Nomborn. Die zweite, mit 15,4 Kilometern etwas kürze Strecke führt von Nomborn unter anderem über Nentershausen, Görgeshausen, Aull und Staffel bis zum Bischofsplatz in Limburg.

Entlang der Strecke laden insgesamt elf Thementafeln zukünftig dazu ein, sich mit dem Leben und der Spiritualität Katharina Kaspers auseinanderzusetzen. Entlang der Strecke bestehen auch mehrere Einkehrmöglichkeiten.

Mehr zum neuen Pilgerweg findet sich im Internet unter www.dernbacher.de