Stauchaos im Berufsverkehr Audi-Fahrer kracht auf A3 im Westerwald in Leitplanke Andreas Egenolf 24.11.2025, 14:00 Uhr

i Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Heiligenroth sorgten am Montagmorgen mit dafür, dass das große Trümmerfeld nach einem scheren Alleinunfall auf der A3 geräumt werden konnte. Andreas Egenolf

Ein schwerer Alleinunfall auf der Autobahn 3 am frühen Montagmorgen sorgte für Stauchaos im Westerwälder Berufsverkehr. Zeitweise war die Autobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt vollgesperrt.

Ein schwerer Unfall auf der A3 hat am Montag zum Start in die neue Woche für kilometerlange Staus und verstopfte Straßen im Westerwald gesorgt. Wie die Autobahnpolizei Montabaur mitteilt, war gegen 5.55 Uhr ein mit drei Personen besetzter Audi Q7 auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main unterwegs.







