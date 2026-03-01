Alltag voll Mangas und Animes Auch im Westerwald ist Cosplay vertreten Lena Bongard 01.03.2026, 15:00 Uhr

i Auf Conventions sind Celina und Nadine verkleidet unterwegs. Celina Heinz

Celina, Nadine und Thomas sind schon lang in der Szene unterwegs, sie besuchen gerne Conventions wie jüngst in der „Kannenbäcker Bücherkiste“ in Ransbach-Baumbach. Zu ihrem Hobby gehört vor allem, sich aufwendig zu verkleiden.

Die Subkultur ist riesig, Fans treffen sich weltweit für große Events – doch gerade in ländlichen Regionen ist sie dennoch oft unbekannt: Es geht um Cosplay. Für viele mehr als ein einfaches Hobby, dreht es sich bei Cosplay um Kostüme, Kunst und japanische Popkultur.







