Celina, Nadine und Thomas sind schon lang in der Szene unterwegs, sie besuchen gerne Conventions wie jüngst in der „Kannenbäcker Bücherkiste“ in Ransbach-Baumbach. Zu ihrem Hobby gehört vor allem, sich aufwendig zu verkleiden.
Die Subkultur ist riesig, Fans treffen sich weltweit für große Events – doch gerade in ländlichen Regionen ist sie dennoch oft unbekannt: Es geht um Cosplay. Für viele mehr als ein einfaches Hobby, dreht es sich bei Cosplay um Kostüme, Kunst und japanische Popkultur.