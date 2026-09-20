Die Bürger werden wohl nicht über das umstrittene Windpark-Projekt „Drei Eichen” abstimmen. Nach Leuterod erteilt nun auch Helferskirchen der BI eine Absage. Die Realisierung des Vorhabens scheint gleichwohl in weiter Ferne.
Lesezeit 2 Minuten
Nach Leuterod hat nun auch der Ortsgemeinderat von Helferskirchen das angestrebte Bürgerbegehren der Bürgerinitiative (BI) „Erhaltet unsere Natur und Wälder” zum geplanten Windpark „Drei Eichen“ als unzulässig abgelehnt. Dies teilte die Pressestelle der Verbandsgemeinde Wirges mit.