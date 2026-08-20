Baustelle in Montabaur Auch Fußgänger laufen am Steinweg in die Irre Thorsten Ferdinand 20.08.2026, 09:34 Uhr

i Der Fußweg vom Konrad-Adenauer-Platz zum Steinweg ist gesperrt. Thorsten Ferdinand

Auch mehr als zwei Wochen nach Baubeginn an der Stadtbachverrohrung in Montabaur gibt es Verwirrung unter den Verkehrsteilnehmern. Nicht nur Autofahrer landen ungeplant in einer Sackgasse, auch Fußgänger stehen unerwartet vor Absperrungen.

Die Baustelle am Montabaurer Steinweg sorgt weiterhin für Verwirrung unter Verkehrsteilnehmern. Betroffen sind nicht nur Autofahrer, die aus der Bahnhofstraße kommend unerwartet in einer Sackgasse landen. Auch Fußgänger, die vom Konrad-Adenauer-Platz kommen, stellen mitunter erst nach Durchschreiten der Passage an der ehemaligen Sparkasse fest, dass der direkte Weg zum Steinweg abgesperrt ist.







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