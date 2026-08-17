Landratswahl im Westerwald Auch die unterlegenen Kandidaten zeigen sich zufrieden Thorsten Ferdinand

Katrin Maue-Klaeser 17.08.2026, 10:00 Uhr

i Wahlleiterin Gabi Wieland (rechts) beim Zusammentragen der Wahlergebnisse im Montabaurer Kreishaus. Thorsten Ferdinand

Die Kandidatinnen von Freien Wählern und Linken freuen sich über ihre Ergebnisse. Und selbst, wo die gewünschten Stimmanteile nicht erreicht wurden, sehen die Bewerber doch ihre zentralen Ziele erfüllt.

Bei einer Wahl mit sechs Bewerbern für eine Stelle im ersten Wahlgang gibt es naturgemäß auch Verlierer – selbst wenn sich in diesem Falle keiner so fühlt. Denn obwohl die Kandidatinnen von Freien Wählern und Linken und der Kandidat von Volt alle im einstelligen Prozentbereich geblieben sind, haben sie ihre zentralen Ziele nach eigener Aussage erreicht.







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