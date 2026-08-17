Die Kandidatinnen von Freien Wählern und Linken freuen sich über ihre Ergebnisse. Und selbst, wo die gewünschten Stimmanteile nicht erreicht wurden, sehen die Bewerber doch ihre zentralen Ziele erfüllt.
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Bei einer Wahl mit sechs Bewerbern für eine Stelle im ersten Wahlgang gibt es naturgemäß auch Verlierer – selbst wenn sich in diesem Falle keiner so fühlt. Denn obwohl die Kandidatinnen von Freien Wählern und Linken und der Kandidat von Volt alle im einstelligen Prozentbereich geblieben sind, haben sie ihre zentralen Ziele nach eigener Aussage erreicht.