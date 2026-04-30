Es gibt sogar Prominente, die schon Westerwälder Wanderwege markiert haben. Wie der Limburger Bischof Georg Bätzing den Pilgerweg. Doch prominent muss man gar nicht sein, wenn man beim Westerwald-Verein als Wegewart einsteigen will.
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Für den Westerwald-Verein (WWV) wird es immer schwieriger, für die vielen, von ihm betreuten Wanderwege auf dem großen Gebiet des geografischen Westerwaldes genügend Wegewarte zu finden. Auch wenn das WWV-Wanderwegenetz jetzt auf etwa die Hälfte der Strecken und etwa die Hälfte der derzeit etwa 2500 Gesamtkilometer reduziert werden soll, werden in der ganzen Region weitere Wegewarte gebraucht.