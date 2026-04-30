WWV sucht neue Wegewarte Auch Bischof hat schon einen Weg im Westerwald markiert Markus Müller 30.04.2026, 14:00 Uhr

i Sogar der Limburger Bischof Georg Bätzing ist schon mit gutem Beispiel vorangegangen und hat sich am Wäller Jakobsweg als Wegemarkierer betätigt. Markus Müller

Es gibt sogar Prominente, die schon Westerwälder Wanderwege markiert haben. Wie der Limburger Bischof Georg Bätzing den Pilgerweg. Doch prominent muss man gar nicht sein, wenn man beim Westerwald-Verein als Wegewart einsteigen will.

Für den Westerwald-Verein (WWV) wird es immer schwieriger, für die vielen, von ihm betreuten Wanderwege auf dem großen Gebiet des geografischen Westerwaldes genügend Wegewarte zu finden. Auch wenn das WWV-Wanderwegenetz jetzt auf etwa die Hälfte der Strecken und etwa die Hälfte der derzeit etwa 2500 Gesamtkilometer reduziert werden soll, werden in der ganzen Region weitere Wegewarte gebraucht.







Artikel teilen

Artikel teilen