In wenigen Tagen heißt es „Atzelgift feiert Knut“. Die Aktion hat aber nichts mit einem schwedischen Möbelhaus, sondern vielmehr mit Spaß, Geselligkeit und brennenden Weihnachtsbäumen zu tun.
Lesezeit 2 Minuten
Ein kurioses Spektakel erwartet die Gäste am kommenden Wochenende, 17./18. Januar, in Atzelgift: Denn die dortige Kirmesjugend und der Hönerverein laden erstmals zu einem Knut-Fest nach skandinavischem Vorbild ein. Höhepunkt dabei ist am Samstag der Weihnachtsbaumverbrennungswettbewerb, der um 17 Uhr an der Grillhütte startet.