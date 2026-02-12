Vortrag in Bad Marienberg
Asselborns Plädoyer für Europa erhält viel Zustimmung
Der rheinland-pfälzische Landtagspräsident Hendrik Hering (rechts) hatte seinen Freund, den langjährigen luxemburgischen Außenminister und glühenden Europäer Jean Asselborn, zu einer Podiumsdiskussion mit Lesung ins Europahaus nach Bad Marienberg eingeladen.
Röder-Moldenhauer

Dank seiner langjährigen Erfahrungen kann Jean Asselborn, ehemaliger Außenminister von Luxemburg, spannend und authentisch aus der ersten Reihe des internationalen Politikbetriebs berichten. Und das tat er jetzt auch im Bad Marienberger Europahaus.

„Eigentlich bräuchten wir Jean in der aktuellen Politik“ – mit diesen Worten begrüßte der rheinland-pfälzische Landtagspräsident Hendrik Hering seinen Freund Jean Asselborn zu einer Podiumsdiskussion mit Lesung im Europahaus in Bad Marienberg. Dort gab der langjährige luxemburgische Außenminister nicht nur eine Antwort auf die Frage „Warum Europa?

