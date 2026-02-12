Dank seiner langjährigen Erfahrungen kann Jean Asselborn, ehemaliger Außenminister von Luxemburg, spannend und authentisch aus der ersten Reihe des internationalen Politikbetriebs berichten. Und das tat er jetzt auch im Bad Marienberger Europahaus.
Lesezeit 3 Minuten
„Eigentlich bräuchten wir Jean in der aktuellen Politik“ – mit diesen Worten begrüßte der rheinland-pfälzische Landtagspräsident Hendrik Hering seinen Freund Jean Asselborn zu einer Podiumsdiskussion mit Lesung im Europahaus in Bad Marienberg. Dort gab der langjährige luxemburgische Außenminister nicht nur eine Antwort auf die Frage „Warum Europa?