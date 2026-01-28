Teure Therapie letzte Chance Arznei für schwerkranke Wallmeroderin aus USA geliefert Markus Müller 28.01.2026, 15:36 Uhr

i In der Uniklinik Mainz kann jetzt die Therapie von Jenny Herborn-Wolf aus Wallmerod mit einem noch nicht zugelassenen Arzneimittel, dessen Einsatz alle zwei Wochen rund 30.000 Euro kostet, beginnen. Markus Müller

Jenny Herborn-Wolf aus Wallmerod war für todkranke Menschen im Einsatz. Nun ist sie selbst an einem bösartigen Tumor erkrankt. Nur ein sehr teures Medikament könnte ihr Leben retten. Es wurde jetzt aus den USA geliefert, die Therapie kann starten.

Die lebensbedrohlich erkrankte Jenny Herborn-Wolf und ihr Mann Matthias Wolf aus Wallmerod sowie gute Freunde haben wochenlang dafür gekämpft, dass ein sehr teures Medikament finanziert werden kann, um den sogenannten Klatskin-Tumor der 39-jährigen Mutter der dreijährigen Stella zu bekämpfen.







