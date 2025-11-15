Finnin in Höhr-Grenzhausen
Artist-in-Residency-Versuch startet in Keramikstadt
Die Finnin Viivi Varesvuo (links) ist im Rahmen eines Artist-in-Residency-Testlaufs bei Grit Uhlemann zu Gast. Die beiden Frauen verstehen sich blendend - privat wie beruflich.
Camilla Härtewig

In Höhr-Grenzhausen weht ein frischer kreativer Wind: Die Keramiker wagen auf Initiative von Grit Uhlemann mit einem neuen Artist-in-Residency-Projekt nun auch den internationalen Austausch. Den Anfang macht die finnische Künstlerin Viivi Varesvuo. 

Ein neuer Keramikverein, die Eröffnung der internationalen Ateliergemeinschaft in den K²-Studios, die Aufnahme von Höhr-Grenzhausen in das weltweite Netzwerk der Unesco Creative Cities – in der Kannenbäckerstadt gibt Ton derzeit den Ton an.

