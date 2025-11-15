Artist-in-Residence-Testlauf startet in Keramikstadt

In Höhr-Grenzhausen weht ein frischer kreativer Wind: Die Keramiker wagen auf Initiative von Grit Uhlemann mit einem neuen Artist-in-Residence-Projekt nun auch den internationalen Austausch. Den Anfang macht die finnische Künstlerin Viivi Varesvuo.

Ein neuer Keramikverein, die Eröffnung der internationalen Ateliergemeinschaft in den K²-Studios, die Aufnahme von Höhr-Grenzhausen

– in der Kannenbäckerstadt gibt Ton derzeit den Ton an.