Die Ortsgemeinde Arnshöfen wird in wenigen Tagen 500 Jahre jung. Das Jubiläum soll von Freitag, 8. August, bis Sonntag, 10. August, gebührend gefeiert werden. Bereits seit eineinhalb Jahren laufen die Vorbereitungen und Planungen für das Dorfjubiläum. Dafür wurde ein Festausschuss gegründet, dem neben der Ortsbürgermeisterin Michaela Hehl weitere Vertreter des Gemeinderates sowie engagierte Bürger angehören. Besonders die Jugendlichen der Gemeinde sind gut vertreten. Die Schirmherrschaft hat Familie Kircher übernommen. Familie Kircher ist seit Generationen nicht nur durch die Jagdpacht, sondern auch freundschaftlich eng mit der Gemeinde verbunden.

Der Entschluss, dieses Jubiläum in einem größeren Rahmen zu feiern, wurde gemeinschaftlich beschlossen. Viel Arbeit für den kleinen Ort, aber wenn es gefordert ist, packt jeder mit an. Unterstützung erhält die Ortsgemeinde am 10. August von der Verbandsgemeinde (VG) Wallmerod, die gemeinsam mit Arnshöfen das Heimatfest der VG ausrichtet.

i Nein, das ist kein Foto aus einem Film. Hier zu sehen ist Philipp Wedel an der alten Tankstelle in Arnshöfen. Die Aufnahme stammt wahrscheinlich von 1963 oder 1964. Archiv Arnshöfen/Familie Rufa

Arnshöfen, zum ersten Mal 1525 urkundlich erwähnt, ist eine ländliche Ortsgemeinde, die seit jeher von der Landwirtschaft lebte und auch heute noch wesentlich von der Landwirtschaft geprägt ist. Dies spiegelt sich auch im Wappen mit der goldenen Garbe und den vier Ähren wider.

Arnshöfen besteht aus vier Dorfteilen: Arnshöfen, Meisenburg, Etzelbach und Niederarnshöfen. Der Hauptteil Arnshöfen liegt rechts und links von der Hohen Straße (B8) und an der rechten Seite des kleinen Saynbach. Ursprünglich bestand der Dorfteil Arnshöfen aus einem Bauernhof. Der Besitzer hieß Arnds und hat so dem Dorf seinen Namen gegeben. Auch im Ortsteil Meisenburg, vom Dorfteil Arnshöfen durch eine Brücke getrennt, soll ursprünglich ein Bauernhofbesitzer gelebt haben. Der Name Meisenburg geht wohl auf ein kleines Wäldchen in der Nähe zurück, wo sich zahlreiche Meisen aufhielten. In Etzelbach mündet der Etzelbach in den kleinen Saynbach und hat so dem Dorfteil seinen Namen gegeben. Im Dorfteil Niederarnshöfen liegt die 1877 erbaute Schule. Seine Entstehung ist jüngeren Datums.

i Diese Schulaufnahme stammt von 1958. Zu sehen sind: (oben von links:) Ulrich Hehl, Eberhard Hehl, Heribert Metternich, Lehrer Josef Ludwig, Walter Adams, Herbert Hehl, Gisela Linden, Ursula Menges. In der Mitte: Anneliese Huf, Marita Menges, Maria Eulberg, Doris Schell, Gisela Schönberger, Ursula Ickenroth, Helga Nattermann, Brunhilde Huf, Monika Ludwig, Günther Holzenthal. Und in der unteren Reihe: Horst Ludwig, Werner Linden, Paul Hehl, Rainer Ickenroth, Reinhold Benner, Werner Hehl, Helmut Adams, Berthold Wörsdörfer. Archiv Arnshöfen/Rainer Ickenroth. Rainer Ickenroth

Von Nordwesten nach Südosten durchquert die B8 den Ort. Sie ist als eine bedeutende alte Handels- und Heerstraße bekannt. Der kleine Saynbach, der östlich der Gemarkungsgrenze entspringt, durchfließt die Gemarkung von Nordosten nach Südwesten und bildete lange Zeit die Grenze zwischen der damaligen Pfarrei Hahn und Pfarrei Weidenhahn. Etzelbach und Hof Meisenburg am linken Ufer wurden von Hahn, hingegen Arnshöfen und Niederarnshöfen am rechten Ufer von Weidenhahn betreut. Seit 1976 gehörte der gesamte Ort zur Pfarrei Weidenhahn.

Landschaftlich liegt Arnshöfen am Anfang des reizvollen, stillen, noch wenig eingegrabenen Tals des „Kleinen Saynbachs“, das volkstümlich auch „Kripp“ genannt wird.

i Die Dorfkneipe "Hof Meisenburg" war lange Zeit Lebensmittelpunkt von Arnshöfen. Das Foto wurde in den 1970er-Jahren aufgenommen und zeigt Peter Hehl am Zapfhahn. Archiv Arnshöfen/Familie Rufa

Bis in die 1970er-Jahre führte Matthias Gräf mit seiner Frau Josefine ein Lebensmittelgeschäft in der Niederdorfstraße. Dort konnten die nötigsten Artikel für den täglichen Bedarf besorgt oder Eier zum Verkauf abgegeben werden. Die Dorfkneipe „Hof Meisenburg“, häufig nur bekannt unter „Hoff Pitter“, war lange Zeit Lebensmittelpunkt der Dorfgemeinschaft. Dort wurden Kirmes und Karneval gefeiert. Sie war Vereinslokal für die Freiwillige Feuerwehr und die Frauengemeinschaft, ein Treffpunkt für Jung und Alt, wo man Freud und Leid teilte. Es gab Fremdenverkehr, Zimmer und Essen.

Die Gastwirtschaft wurde 1925, nachdem das alte Gebäude bis auf die Grundmauern abgebrannt war, von Marie Hehl erbaut. Später führten ihr Sohn Peter und seine Frau Hermine Hehl den Betrieb. An das Gebäude wurde ein großer Saal angebaut, sowie 1956 nebenan eine Tankstelle, die bis in die 80er-Jahre geführt wurde. Bis zur Schließung im Jahr 1994 führte die Tochter Marga Rufa mit ihrem Mann Udo die Gastwirtschaft.

In den 1960er-Jahren wurde am heutigen DGH ein Gebäude mit Kühl-Gefrierboxen errichtet. Durch Vermietung der Boxen war es möglich, die Ernte aus dem Garten und Fleisch einzufrieren. Eine tolle Errungenschaft für den Ort, da diese Möglichkeit der Lagerung von Lebensmitteln für die damalige Zeit absolut neu und fortschrittlich war. Die Gefrierboxen wurden bis Ender der 70er-/Anfang der 80er-Jahre genutzt. Im selben Gebäude angrenzend befand sich eine Lebendviehwaage. Später wurde ein Bürgermeisterdienstzimmer angebaut, und durch den Wegfall des Gefrierhauses entstand zusätzlich ein Versammlungsraum für offizielle Versammlungen oder Feiern.

1996 folgte die dritte Bauphase, das DGH wurde in Eigenleistung der Arnshöfer Bürger nochmals umgebaut und erweitert. Es entstanden ein Feuerwehrgerätehaus und ein großer Saal. Die Einweihung war im Jahre 1998. Das Dorfgemeinschaftshaus ist heute Mittelpunkt für Veranstaltungen und Treffen, es wird rege genutzt. Mit dem Projekt „Power Dorfgemeinschaftshaus“ hat die Ortsgemeinde Arnshöfen erfolgreich am Landeswettbewerb teilgenommen und konnte mit ihrem Konzept, energieautark zu werden, punkten.

i In der Gastwirtschaft Hof Meisenburg wurde auch die Kirmes gefeiert. Das Foto stammt aus dem Jahr 1936. Archiv Arnshöfen

Trotz der überschaubaren Einwohnerzahl, aktuell 185, hat Arnshöfen eine gut funktionierende lebendige Dorfgemeinschaft. Der Ort hat bis heute seine liebenswerte dörfliche Atmosphäre bewahren können und bietet allen Bürgern eine lebenswerte Heimat. Aktuell gibt es einige Gruppierungen und Vereine: Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr, Ü40-Herren-Stammtisch, Frauenstammtisch, Stammtisch HKV und die Kirmesjugend Arnshöfen/Kuhnhöfen.

i Karnval 2015 im DGH Arnshöfen: Zu sehen sind (von links) Herbert Hehl, Udo Rufa, Raimund Müller und Reinhold Benner. Archiv Arnshöfen/HKV. HKV

Warum Arnshöfen auch Kleinfrankreich genannt wird

Dazu wird folgende Geschichte erzählt: „Zur Zeit der napoleonischen Kriege kam ein verwundeter französischer Soldat auf dem Rückmarsch in seine Heimat durch Arnshöfen. Hier bat er mitten in der Nacht eine Familie um Hilfe und Aufnahme. Starker Blutverlust und Ermattung zwangen ihn, seinen Marsch zu unterbrechen. Die Familie hatte Mitleid und nahm ihn freundlich auf. Nach einigen Wochen Pflege war er wieder vollständig hergestellt und reiste nach Frankreich. Bald aber stellte er sich in Arnshöfen wieder ein. Er hatte auch seine Frau mitgebracht. Er baute hinter ,den Büschen‘ einen Bauernhof, kaufte Äcker, Vieh und Gerät und wurde wohlgelittener Bürger von Arnshöfen. Nach seinem Tod verkaufte seine Frau alles und zog nach Frankreich zurück. Die Gebäude fanden keinen Käufer. Sie verfielen allmählich. Die Steine wurden zum Ausbessern der Straßen und Bau neuer Häuser verwandt.“ red