Naturschutz im Westerwald Arge Saynbach setzt Tausende Forellen aus Lena Bongard 13.07.2026, 18:00 Uhr

i Viele Besucher helfen bei der Aktion des Vereins Arge Saynbach mit. Nun wurden die Jungfische in die Freiheit entlassen. Lena Bongard

Ehrenamtliche und Kinder bringen Leben zurück in Saynbach und Düringer Bach. Bei einer Aktion der Arge Saynbach wurden etwa 5000 kleine Bachforellen in die Natur entlassen. Wie die kleinen Fische ins neue Habitat kamen, lesen Sie hier.

Die Sonne scheint, und die Arge Saynbach hat eine Mission: Etwa 5000 kleine Bachforellen sollen in den Saynbach gesetzt werden. Seit 1989 engagiert sich der Verein für das Leben in Westerwälder Gewässern. Zum Aussetzen der kleinen Bachforellen sind einige Mitglieder der Arge und andere Interessierte gekommen.







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