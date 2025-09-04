Bachmuscheln haben eine wichtige ökologische Funktion. So filtern sie beispielsweise Wasser und lockern obere Bodenschichten auf. Das verbessert die Lebensbedingungen für alle Lebewesen in Gewässern wie der Nister und sorgt für mehr Artenvielfalt.

Ein besonderes Natur-Kleinod wird derzeit aufwendig renaturiert, um die Bachmuschel wieder in der Nister bei Flögert heimisch werden zu lassen. Die Arbeiten am dortigen Mühlgraben laufen seit dem 7. August. Das Projekt, zu dem kürzlich ein Pressetermin stattfand, wurde im Programm Intasaqua (Integrativer Artenschutz aquatischer Verantwortungsarten in der Nister) entwickelt, das seit 2022 abgeschlossen ist. Die Maßnahme soll spätestens im Oktober abgeschlossen werden. Derzeit geht man von Baukosten in Höhe von rund 200.000 Euro aus, sodass die bewilligten Fördermittel vom Landesumweltministerium (95 Prozent aus der Aktion Blau Plus) und der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz (5 Prozent) nicht vollständig abgerufen werden müssen.

Ein wichtiger regionaler Protagonist in Sachen Bachmuschelschutz ist seit Jahren der Verein Arge Nister, der in Stein-Wingert eine Muschelaufzuchtstation betreibt. Wir haben mit dem Vorsitzenden Manfred Fetthauer über das Projekt in Flögert gesprochen.

Wie bewertet die Arge Nister die Maßnahme am Mühlgraben in Flögert?

Im Rahmen von Intasaqua hatten wir die Grabenöffnung schon einmal 2021 geplant, weil uns alte Flögerter immer wieder von vielen Muscheln dort erzählten. Doch ein erster Anlauf scheiterte damals, weil die Entsorgung des Grabenaushubs das finanzielle Limit gesprengt hätte.

i Verantwortliche machten sich beim jüngsten Pressetermin vor Ort ein Bild von den laufenden Arbeiten bei Flögert (von rechts): Alexander Kohl (Stiftung Natur und Umwelt), Stefan Hassel (Ortsbürgermeister Helmeroth), Oliver Weber (Leiter Bau und Umwelt von der Kreisverwaltung), Fred Jüngerich (VG-Chef und Kreisbeigeordneter), Erwin Manz (Staatssekräter), Jan Neuser (Untere Wasserbehörde), Christian Heidtmann (Untere Naturschutzbehörde), Thomas Paulus (Referent Umweltministerium), Oliver Lankes (SGD Nord), Maurice Maurer (Baggerfahrer, Firma Klein) und Niklas Kleefisch (Planungsbüro Igeo). Annika Stock

Gibt es vergleichbare Schutzräume für die Bachmuschel in der Nister?

Wollen wir mal so sagen: Kleine Nebengerinne wie der Mühlgraben in Flögert waren stets die Kinderstuben der Muscheln. In einem dieser Gräben haben wir kürzlich Junge gefunden.

Für die Durchführung der Maßnahme bedurfte es der Einwilligung von Privatpersonen – darunter der Mühlenbesitzer. Wie sind die Erfahrungen der Arge Nister mit der Akzeptanz von Maßnahmen an der und in der Nister durch die Gesellschaft in der Vergangenheit?

Dank der sehr guten Zusammenarbeit mit dem Ministerium, der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, den Landkreisen Altenkirchen und Westerwald sowie der Ortsgemeinde Helmeroth konnte die Arge Nister ihre gute Akzeptanz und ihr Gesicht auch bei diesem Projekt wahren. Nach der ersten Absage waren die Mühlenbesitzer schon enttäuscht, hatten sie doch Anfang der 2020er-Jahre eine Nutzungsvereinbarung mit dem Kreis Altenkirchen getroffen in der Hoffnung, dass das Vorhaben umgesetzt würde. Hätte es damals bereits mit der Renaturierung geklappt, hätten wir schon lange Jungmuscheln dort einbringen können.

Vielleicht noch ein allgemeiner Satz zur Akzeptanz von Maßnahmen an der und in der Nister durch die Bevölkerung: Mir wird immer wieder vorgeworfen: „Löst das Kormoran-Problem, dann kann man sich das Geld sparen. Vor dem Kormoran hat es doch funktioniert.“ Ganz unrecht haben diese Bürger nicht, aber das hochkomplexe Ökosystem Fließgewässer ist halt schwer zu verstehen.