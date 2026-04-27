Haushaltsloch schlägt durch
Architektenwettbewerb für Mons-Tabor-Bad zurückgezogen
Das Mons-Tabor-Bad ist in die Jahre gekommen - deswegen haben Verbandsgemeinde und Stadt vor, ein neues Hallenbad zu bauen. Der
Das Mons-Tabor-Bad ist in die Jahre gekommen - deswegen haben Verbandsgemeinde und Stadt vor, ein neues Hallenbad zu bauen. Der Architektenwettbewerb wurde aber jetzt vorerst auf Eis gelegt, weil der Rückgang bei den Gewerbesteuereinnahmen die Haushaltsplanung beeinträchtigt.
Katrin Maue-Klaeser

Das Haushaltsloch bei den Gewerbesteuereinnahmen in Montabaur schlägt auch auf die Vorhaben der Verbandsgemeinde durch. So hat VG-Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich nun bei der Planung eines neuen Schwimmbads die Reißleine gezogen.

Lesezeit 3 Minuten
Stadt und Verbandsgemeinde Montabaur haben den Architektenwettbewerb für das neue Mons-Tabor-Bad zurückgezogen. Grund dafür ist ein erheblicher Rückgang der Steuereinnahmen, insbesondere aktuell bei der Gewerbesteuer. Eine entsprechende Eilentscheidung hat Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich nun verkündet.

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