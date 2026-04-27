Das Haushaltsloch bei den Gewerbesteuereinnahmen in Montabaur schlägt auch auf die Vorhaben der Verbandsgemeinde durch. So hat VG-Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich nun bei der Planung eines neuen Schwimmbads die Reißleine gezogen.
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Stadt und Verbandsgemeinde Montabaur haben den Architektenwettbewerb für das neue Mons-Tabor-Bad zurückgezogen. Grund dafür ist ein erheblicher Rückgang der Steuereinnahmen, insbesondere aktuell bei der Gewerbesteuer. Eine entsprechende Eilentscheidung hat Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich nun verkündet.