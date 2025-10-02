Bei Wettbewerb erfolgreich
Archie aus Kundert ist ein Star unter den Schafen
Züchter Mario Jung zeigt die beiden goldenen Plaketten, mit denen Archie kürzlich in Bad Sassendorf gekürt wurde.
Gaby Wertebach

Gleich dreimal war der Dorperschaf-Bock Archie jüngst bei einem Wettbewerb erfolgreich. Sehr zur Freude der Züchter Mario Jung und seiner Ehefrau Daniela. Doch nun heißt es: Abschied nehmen. Denn Archie verlässt Kundert.

Er ist ein Star und sehr erfolgreich: Archie ist ein Dorperschaf, hat einen schwarzen Kopf, einen weißen Rumpf und ist bildschön. Kein Wunder, dass er jüngst bei einem Wettbewerb abräumte. Der Bock gehört dem Hobby-Schafzüchter Mario Jung und seiner Ehefrau Daniela aus Kundert in der Verbandsgemeinde Hachenburg.

