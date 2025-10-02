Archie aus Kundert ist ein Star unter den Schafen

Gleich dreimal war der Dorperschaf-Bock Archie jüngst bei einem Wettbewerb erfolgreich. Sehr zur Freude der Züchter Mario Jung und seiner Ehefrau Daniela. Doch nun heißt es: Abschied nehmen. Denn Archie verlässt Kundert.

Er ist ein Star und sehr erfolgreich: Archie ist ein Dorperschaf, hat einen schwarzen Kopf, einen weißen Rumpf und ist bildschön. Kein Wunder, dass er jüngst bei einem Wettbewerb abräumte.

Der Bock gehört dem Hobby-Schafzüchter Mario Jung und seiner Ehefrau Daniela aus Kundert in der Verbandsgemeinde Hachenburg.